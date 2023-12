Elkezdték pénzzel tömni a magyarok ezeket az ATM-eket: mégis, mit tudhatnak?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az ATM-en való készpénzbefizetések száma tovább növekedett, darabszámra már 34 százalékkal meghaladva a pénztárakban történt befizetéseket. Értékben is növekszik az automatás befizetések száma, azonban a nagyobb összegeket még mindig a pénztárakba viszik az ügyfelek, az automatás befizetések értékben mindössze 30 százalék a pénztári befizetésekhez viszonyítva. A készpénzbefizetések fejlesztése mellett a készpénzfelvételben is újított az OTP Bank, januártól már akár egymillió forintra is be lehet állítani az ATM kézpénzfelvételi limitet.

Egyre többen fedezik fel ATM-ek fontos funkcióját, a készpénzbefizetés lehetőségét. A Magyar Nemzeti Bank friss adatai[1] alapján az automatákon keresztül történő készpénzbefizetések száma 2023 harmadik negyedévében 23 százalékkal volt magasabb 2022 azonos időszakához képest. A 2023. júliustól szeptemberig tartó időszakban mintegy 3,5 millió készpénzbefizetést regisztráltak a magyarországi fizetésikártya-elfogadó hálózatban több, mint 760 milliárd forint értékben. Ezzel az első három negyedévben összesen több, mint 10 millió készpénzbefizetés során mintegy 2,2 billió forintot fizettek be ATM-en keresztül. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! „Az ATM készpénzbefizetések apró és folyamatos növekedése mutatja, hogy ez a funkció egyre fontosabbá válik az ügyfeleinknek, hiszen ezáltal sorban állás nélkül, a hét minden napján és a nap 24 órájában lehetőségük van befizetni készpénzüket. Ez sok vállalkozónak nagy szabadságot jelent, hiszen számukra olyankor is van lehetőség biztonságba helyezni készpénzüket, mikor a pénztárak munkaórái lejártak, ezáltal nem kell a pénztárak nyitva tartásához igazítani saját munkaóráikat” – mondta Hideg Noémi, az OTP Bank Kártyaelfogadás Szolgáltatás és ATM menedzsment vezetője. Az ATM-en keresztül történő készpénzbefizetések darabszáma 2023 harmadik negyedévében 34 százalékkal magasabb volt, mint a hitelintézetek hagyományos pénztáraiban, bár értékben csak kevesebb, mint harmadát teszik ki a pénztárakban történő befizetéseknek. Ebből is látszik, hogy bár az automatákon keresztüli készpénzbefizetés valóban egyre népszerűbb funkció, azonban a nagyobb összegeket még mindig a szolgáltatók pénztáraiban fizetik be az emberek. 2024. január 2-től a hitelintézet megemeli a betéti kártyákhoz beállítható napi ATM készpénzfelvételi limitet forintban és devizában is, a lakossági betéti kártyáknál a maximálisan beállítható limitösszeg 1 millió forint, az euró alapú lakossági betéti kártyáknál 2600 euró lesz. Felmérést készít a Pénzcentrum!

