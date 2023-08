ATM-limiteket élesítettek a bankok: meglepődhetsz a pénzfelvételnél Magyarországon

Jóllehet a 2020-as évek elejére a magyar lakosság bankkártya és bankszámla lefedettsége 90 százalék környékére emelkedett, sokan mégis ragaszkodnak a hétköznapi készpénzhasználathoz, illetve olyan, a szokványostól eltérő helyzetek is adódhatnak, amikor egyszerűen kénytelenek vagyunk egy nagyobb összeget felvenni az ATM-ből. Körbenéztünk hát, hogy megtudjuk, melyik banknál mekkora összeget vehetünk fel egyszerre.

A Magyar Nemzeti Bank honlapján a fizetési szokásokkal, készpénzforgalommal kapcsolatban utoljára publikált tanulmány alapján tudható, hogy a 2020-as évtized elejére már a felnőttkorú lakosság 87 százaléka rendelkezett legalább egy bankszámlával és 85 százaléka legalább egy bankkártyával is. A háztartások szintjén vizsgálva ez az arány még magasabb: a magyar háztartások 91 százalékában található legalább egy bankszámla, 90 százalékában pedig legalább egy bankkártya.

A fentiek ellenére még mindig sok magyar ragaszkodik a készpénzhez: valószínűleg nem véletlen, hogy már 10 éve érvényben van az a rendelet, amely havonta maximum két alkalommal, összesen 150 000 forintig lehetővé teszi az ingyenes készpénzfelvételt a belföldi bankautomatákból. De természetesen nem csak arról van szó, hogy nem mindenki hajlandó bankkártyát használni, hiszen az amúgy készpénzmentes életre nyitottabbakkal is előfordulhat időnként, hogy valamekkora összeget mégiscsak fel kell venniük az ATM-ből. Ilyen esetben pedig felvetődhet a kérdés, hogy mégis mekkora a napon belül felvehető összeg felső határa.

Nem kitolásból léteznek a limitek

Bár elsőre furcsa lehet, hogy a bankok korlátozzák, hogy mekkora összeget vehetünk fel a saját bankszámlánkról, valójában erre nagyon is jó okuk van, illetve részben a technikai körülmények is erre kényszerítik őket. Az ATM-hálózat fenntartása időbe és pénzbe kerül, hiszen az automatákat időről időre fel kell tölteni készpénzzel, a pénzt pedig szállítani és nem mellesleg őrizni is kell. Ez önmagában nem kis feladat, amit még nehezebbé tenne, ha egy-egy ügyfél bármekkora összeget felvehetne attól függően, hogy éppen milyen kedve van.

A bankok rendszeresen monitorozzák, hogy milyen ügyfélszokások jellemzőek az egyes környékekre, kerületekre, és ezen szokások alapján igyekeznek meghatározni, hogy mikor mekkora összegeket töltenek 1-1 automatába és milyen rendszerességgel. A különböző készpénzfelvételi limiteknek is végső soron ugyanaz a céljuk, mint a fent felsoroltaknak: lehetőleg minél kevesebb ügyfél és minél ritkábban kerüljön olyan helyzetbe, hogy egy üres automatából próbál meg pénzt felvenni.

Ott vannak továbbá a már említett technikai korlátok is: értelemszerűen egy ATM-be nem fér bele akármennyi készpénz, továbbá eltérések lehetnek az egyes bankautomaták között olyan szempontból, hogy melyik hány darab bankjegyet ad ki maximálisan. Ha például egy automata csak 40 bankjegy kiadására képes egyszerre, akkor az általunk felvehető összeg is maximálisan 800 ezer vagy 400 ezer forint lehet attól függően, hogy 20 vagy 10 ezres a legnagyobb benne lévő címlet.

Ott van továbbá az általunk használt bankkártya készpénzfelvételi limitje is, ami bankonként, sőt kártyatípusonként is eltérő lehet. Az eddig felsorolt limitek közül ez az első, melynek mértékét mi magunk határozhatjuk meg, legalábbis a bankunk által biztosított keretek között. Sőt, még a készpénzfelvételes tranzakciók napi száma is korlátozva van (jellemzően 5 db/nap), bár ez talán kevésbé szokott problémát okozni.

Eltérő összegek

A különböző bankok hirdetményei alapján elmondható, hogy jelentősen eltérnek egymástól a napi készpénzfelvételi limitek felső határai.

A Raiffeisen Bank esetében a legtöbb bankkártyánál 300 ezer forint a napi készpénzfelvételi limit maximuma, bár léteznek olyan, prémium kategóriájú kártyák, ahol ez a limit 500 ezer forint.

Némiképp bonyolultabb a helyzet a csak 2023 tavasza óta létező, a korábbi MKB Bank, Budapest Bank és Takarékbank összeolvadásával létrejövő MBH Bank esetében. A bank honlapján található tájékoztatás szerint a pénzintézet által kibocsátott bankkártyák esetében maximum napi 2 millió forintig vehető fel készpénz, ugyanakkor, ha egy olyan ATM-nél próbálkoznánk, melyet korábban a Budapest Bank üzemeltetett, akkor a maximális összeg már csak 800 ezer forint.

Az OTP Bank ATM-ekre vonatkozó hirdetménye szerint az automaták maximum 40 darab bankjegyet tudnak kiadni tranzakciónként, ami 800 ezer forintot jelent. A bankkártyákra vonatkozó hirdetmény alapján viszont úgy tűnik, hogy ennél kisebb összegeket vehetnek csak fel a lakossági ügyfelek: 150 ezer, 300 ezer vagy 500 ezer forintot a kártyatípustól függően.

Az Erste Bank honlapja szerint a bankautomatáik 50 db bankjegy kiadására képesek, így egyszerre 1 millió forint is felvehető belőlük. A banki hirdetmény szerint alapesetben 500 ezer forint a lakossági bankkártyák maximális készpénzfelvételi limitje, ám megadható úgynevezett időzáras limit is, amely valóban 1 millió forint/nap maximálisan.

A K&H Banknál is a legtöbb bankkártya esetében 1 millió forint a napi maximum, de a 18 év alatti kártyabirtokosok esetében a felső határ mindössze 285 ezer forint.

A CIB Bank esetében is napi 1 millió forintban van maximalizálva a lakossági bankkártyával felvehető összeg mennyisége. Ugyanakkor a hirdetmény 14. oldalán szereplő 5. lábjegyzet szerint a „CIB Bank ATM-jei 1 000 Ft-os és 10 000 Ft-os címletet adnak ki, Bankkártya Tranzakciónként maximum 20 db bankjegyet, maximum 200 000 Ft értékben, figyelembe véve az ATM berendezés pillanatnyi bankjegy címlet és bankjegy készlet mennyiségét. A Bank a következő felsorolásában szereplő ATM berendezések esetében az 1 000 Ft-os és 10 000 Ft-os címletek mellett 20 000 Ft-os címletet is kiadnak, Bankkártya Tranzakciónként maximum 20 db bankjegyet, maximum 400 000 Ft értékben (melyet az ATM berendezéseken matrica is jelöl): […]”, és itt következik egy hosszabb felsorolás az érintett ATM-ekről.

Az UniCredit Bank honlapja szerint a bank automatái 1 millió forint kiadására képesek, ugyanakkor a bank által kibocsátott lakossági kártyák többségénél 500 ezer forint a legmagasabb napi limit. A hirdetmény 9. oldala szerint azonban lehetőség van ennél magasabb, maximum 1 hetes időtartamra szóló napi limit beállítására is, ehhez azonban a bank egyedi elbírálása szükséges.

Fontos kiemelni, hogy ezek az összegek a forint alapú lakossági számlákhoz, bankkártyákhoz kapcsolódnak, és a saját bankunk által üzemben tartott ATM-ekre értendők. A vállalati bankszámlákról jellemzően magasabb, míg az idegen bank automatáinál alacsonyabb összegek vehetők fel a felsoroltaknál.

Példának okáért: a K&H Banknál akár 2 millió forintot is felvehetünk egyszerre egy vállalati bankszámláról, míg a Raiffeisen Bank csak 200 ezer forintot ad ki az idegen bankkártyával rendelkező ügyfelek részére. Az is megjegyzendő, hogy az ATM technikai korlátai nem érintik a bankkártyánk saját felső limitjét, tehát (maradva a K&H Bank vállalkozós példájánál) ha az ATM csak 1 millió forint kiadására képes, de a mi limitünk 2 millió, akkor fel tudjuk venni a 2 millió forintot, csak ehhez két tranzakcióra lesz szükség.

Végezetül tehát elmondható, hogy jelentős eltérések tapasztalhatóak nem csak a bankok, de az egyes kártyatípusok között is, így minden alkalommal érdemes előre tájékozódni, amikor nagyobb összegű készpénzfelvétel előtt állunk.