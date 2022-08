Így oldja meg sok magyar okosban a nyaralását: naprakészek, nem aggódnak

A banki applikációk különösen hasznosak lehetnek a felhasználóknak a nyári pihenés során. Azonnali alkalmazás értesítések, kiadásfigyelő, gyorsegyenleg ellenőrzés, bankkártyás limit kezelés, fizetési kérelem küldése teszi lehetővé, hogy a felhasználók kikapcsolódásuk alatt is tudatosan kezelhessék pénzügyeiket.

Az OTP Bank hasznos tanácsokkal készült a nyaralók számára, hogyan tudnak pihenés közben is odafigyelni pénzügyeikre a nyárból még hátralévő néhány hét alatt.

A bankkártyával rendelkező felnőtt lakosság 61 százaléka volt belföldön nyaralni az elmúlt két évben és 56 százalék tervezte úgy, hogy 2022-ben is itthon tölti szabadságát – derült ki a bank megbízásából készült reprezentatív kutatásból. Nyaralás során a lakosság 56 százaléka leginkább a bankkártyás, illetve hitelkártyás fizetést részesíti előnyben a készpénzes vásárláshoz képest. További 14 százalék szeret mobiltelefonnal, vagy okosórával fizetni. Ezek alapján elmondható, hogy a felnőttek 70 százaléka az elektronikus fizetési módokat preferálja nyaralás közben.

Ezért hasznos az app a nyaraláson

Az elektronikus fizetés nem csak gyorsítja és egyszerűsíti a tranzakciók folyamatát, hanem a mobilapplikációnak köszönhetően bármikor lehetőséget teremt az újratervezésre is. Mindig valós idejű információ áll rendelkezésre a számlán végzett pénzmozgásokról, ezekről SMS-ek helyett azonnali alkalmazás értesítéseket kaphat a felhasználó. A tranzakciók, vagy a belépések jóváhagyásánál a push üzenet az SMS-hez képest kényelmesebb és biztonságosabb megoldást kínál, ezenfelül az SMS-értesítésekkel ellentétben ez a funkció nem jár plusz költségekkel.

Kiemelten fontos, hogy tudatosan kezeljük pénzügyeinket, akár nyaralunk, akár a hétköznapokról van szó. Ha tisztában vagyunk a költéseinkkel, sokkal könnyebben lehet tervezni a későbbi kiadásainkat is anélkül, hogy kellemetlen meglepetés érne

– mondta el Kökény-Majer Anita, az OTP Bank digitális csatornáinak szolgáltatásfejlesztéséért felelős vezetője. Az applikáció számos funkciója segíti nyaraláskor a felhasználókat a könnyű tervezés, a transzparens kiadásfigyelés, valamint az egyszerű és gyors ügyintézés érdekében.

A gyorsegyenleg funkció beállításával az alkalmazásba belépés nélkül is követhető az aktuális egyenleg, így segítve a nyaralásra szánt költségek keretének megtartását. A kiadásfigyelő funkció arra világít rá, hogy pontosan mire, mennyit költött a felhasználó, ezáltal segítséget nyújt a későbbiekben felmerülő költségek becslésében, illetve abban, hogy milyen vásárlások esetében kell jobban odafigyelni a kiadásokra.

Az applikáció abban az esetben is hasznosnak bizonyulhat, ha egy-egy nagyobb összegű kártyás vásárlás miatt azonnali napi limitmódosításra lenne szükség, amely akár a kasszánál állva is pillanatok alatt elintézhető. Külföldi utazás előtt érdemes megnézni azt is, hogy a kártya használatára milyen földrajzi korlátozás van beállítva, mivel igény esetén ez is néhány kattintással átállítható (pl. csak Európára). A bankkártya esetleges elvesztése esetén sem kell megijedni, hiszen az a MobilBankban egy mozdulattal le is tiltható.

Fizetési kérelem küldés

A legfrissebb innováció, a fizetési kérelem küldése ideális azok számára, akik nagyobb szabású nyaraláson vettek részt, több résztvevővel. Ezzel a funkcióval egyszerűen küldhető fizetési kérelem, amivel nem feledkezik el a tartozásról sem a szervező, sem pedig a résztvevők. Ez egy kényelmes módja a tartozás visszaigénylésének, amit elmentett partnereinknek küldhetünk.

QR kódos fizetés

A QR kódos fizetés lehetővé teszi, hogy egy szkenneléssel bárhonnan indíthassunk tranzakciót, így akár strandolás közben is van lehetőség a tárcában vagy a táska mélyén lapuló csekkek befizetésére, így nem kell a befizetetlen számlák miatt aggódni.