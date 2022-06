Ez a KKV-k nagy lehetősége: íme 3 érv, hogy kipróbáld a közösségi finanszírozást

Ha érdekel a közösségi finanszírozás, akkor nagy valószínűség szerint ennek fő oka a tőke nem tradícionális módon történő előteremtésének lehetősége. A közösségi finanszírozás vagy crowdfunding valóban nagyszerű módja annak, hogy közösséged bevonásával megteremtsd az induláshoz vagy a növekedéshez szükséges finanszírozást ahelyett, hogy egy bankra hagyatkoznál, vagy évekig spórolnál ötleteid megvalósítása előtt. De tudtad, hogy a koncepciónak emellett számos olyan előnye is van, amelyek túlmutatnak a bankszámládon lévő pénz mennyiségén?

Az alábbiakban bemutatunk három érvet, melyek a közösségi finanszírozás mellett szólnak – s ha ezután a gyakorlatban is kipróbálnád, mire képes a Te közösséged, azt végre a “magyar Kickstarter”-ként is aposztrofált Brancs közösségi piacterén rögtön meg is teheted!

1. Ügyfelek helyett márkanagykövetek

Amikor a közösségi finanszírozás mellett döntesz, az ügyfelekkel való kapcsolatod a tisztán tranzakciós jellegű együttműködés helyett egy mélyebb partnerséggé alakul. Az ügyfeleid ugyanis nem csupán a termékedet vásárolják meg, hanem saját pénzüket is befektetik a vállalkozásodba, az ötletedbe, az álmodba. Mivel vásárlóid maguk is direkt módon érdekeltek közösségi kampányod megvalósulásában, így nagyobb valószínűséggel mesélnek ők is saját közösségi hálózatuknak a vállalkozásodról, termékedről, projektedről.

Ezt az újfajta vásárlót „márkatámogatónak”, angolul brand advocate-nek nevezzük, mert kapcsolatuk Veled és vállalkozásoddal túlmutat a termék vagy szolgáltatás megvásárlásán – hiszen az átlagfogyasztóval ellentétben ők már a kipróbálás előtt elkötelezettek a márkád iránt.

2. Kockázatmentes piaci tesztelés

A cégalapítás vagy vállalkozásfejlesztés legtöbbször nagyon kockázatos és kihívásokkal teli út. A megfelelő finanszírozás megtalálása mellett mindig vannak olyan kiadások, amelyeket lehetetlen előre jelezni, felmerülhetnek kihívások a piaci validálással kapcsolatban, vagy akár az is kiderülhet, hogy a legyártott termékre vagy kínált szolgáltatásra nincs valós igény. Talán nem árulunk el titkot, hogy ezek nem megfelelő kezelése vagy előrejelzése végzetes lehet egy vállalkozás számára.

A Brancshoz hasonló közösségi finanszírozási platfomokon történő kampány indítása kivédi ezeket a kockázatokat, és értékes tanulási tapasztalatként szolgál még abban az esetben is, ha a kampány nem sikeres, és a fejlesztéshez szükséges összeg nem gyűlik össze. Hogy miért? Gondolj csak bele, te minek örülnél jobban: ha az összes megtakarításod feltennéd egy egyébként valós igény nélküli termék piacra dobására, vagy ha egy ingyenes, nagymintás piaci tesztelés során kiderülne, hogy inkább más irányok felé kellene orientálódnod?

3. PR és marketing erő

Egy közösségi finanszírozási kampány hatékony eszköze annak, hogy egy vállalkozás átfogó küldetését és jövőképét bemutassuk a piacon, mivel ingyenes és egyszerű módot biztosít arra, hogy nagy számú csatornát és széles közönséget elérjünk. Számos platform biztosít ebben a témában tanácsadást vagy gyorstalpalókat öteltgazdái számára, a Brancs pedig például az ország egyik legnagyobb független médiacsoportjával működik együtt, irányított megjelenéseikkel olykor több ezer látogatót terelve a kampányok oldalaira.

Emellett a sikeres közösségi finanszírozási kampányok által keltett lendület vonzza a potenciális befektetőket és a média figyelmét is, akik imádják a sikertörténeteket - ezzel ingyen PR-t és márkaismertséget generálva projekted számára.

Most pedig rajtad a sor!

Amennyiben kedvet kaptál a közösségi finanszírozáshoz, s a te fiókodban is lapul néhány világmegváltó ötlet, azokat végre a hazai piacon is tesztelheted! Kampányod indítása előtt az alábbiakra érdemes lesz azonban odafigyelned:

Készíts üzleti tervet, s az alapján kalkuláld a kampányodhoz szükséges célösszeget!

Definiáld a problémát, a piaci igényt, amire választ kívánsz adni termékeddel!

Ismerd meg lehetséges vásárlóidat, s azonosítsd, számukra hogyan, milyen eszközökkel teremt majd terméked értéket!

Dolgozz ki izgalmas termékcsomagokat, melyek motiválják vásárlóidat a minél nagyobb összegű támogatásra!

Készíts magas minőségű képeket, grafikákat, videókat az adatlapodhoz, hiszen sikered titka nem csak terméked piacképességében, hanem audiovizuális eszköztárad helyes használatában is rejlik!

S ha ez mind megvan? Akkor pedig irány a Brancs, ahol mind eladóként, mind vásárlóként értéket teremthetsz magad, környezeted és a hazai vállalkozói szektor számára!

