Többnapos leállás jön a magyar banknál: a netbankot, és a vásárlást is érinti

Napokra használhatatlanná válik az Erste több szolgáltatása. A pénzintézet rendszerkarbantartást végez február 4-e és február 7-e között, emiatt több online szolgáltatásnál várhatók fennakadások, azonban lesznek olyan szolgáltatások, amelyek elérhetőek maradnak.

Karbantartás miatt fennakadások lesznek az Erste Bank rendszerében. A bank tájékoztatása szerint péntek délután 4 órától szombat este tízig a George Weben nem módosíthatók a kapcsolattartási adatok és a számlakivonat módját sem választhatjuk meg.

A George Appon és a George Weben egyaránt nem lesznek elérhetőek az alábbi szolgáltatások:

Őrszem értesítés szolgáltatás kezelése (beállítás, módosítás, törlés)

Másodlagos azonosító kezelés

Célbetét nyitása

Online termékigénylés, regisztráció (Store)

Szombat este tíz és hétfő reggel nyolc között teljesen leáll a George App, a George Web és az Erste TeleBank. Utóbbi csak a bankkártya és a George Web és George App tiltás funkció miatt érhető majd el. Vasárnap reggel hét és hétfő reggel nyolc között végzik a karbantartást az Erste Vállalati NetBank, az Erste Electra és az Erste Business MobilBank szolgáltatásoknál.Ebben az időszakban nem lehet majd készpénzes befizetést és mobilegyenleg-feltöltést végezni ATM-en keresztül.

A bank oldalán közzétett információk alapján néhány perces kiesés várható szombat este tíz és hétfő reggel nyolc között az SMS-szolgáltatásokban és az internetes vásárlásokban is. A bank arra kér mindenkit, hogy sikertelenség esetén egy kis idő múlva próbálkozzanak újra.

A karbantartás ideje alatt továbbra is lehet majd fizetni vásárlás esetén bankkártyával, a készpénzfelvétel és az egyenleglekérdezés az ATM-en keresztül. TeleBankon keresztül ebben az időszakban is lehetőség lesz a bankkártya, a George Web és George App tiltására. A MobilPay és a weboldal szolgáltatásai is használhatóak lesznek a rendszerkarbantartás alatt.