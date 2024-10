Kvíz: Ikonikus magyar termékek, híres világmárkák - mit tudsz az Ikea-ról, a Herzről vagy az Apple-ről?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Miért éppen "Apple"-nek nevezte el a vállalatát Steve Jobs? Hol található a világ legnagyobb IKEA áruháza és melyik márka szlogenje a "Just Do It"? Mi volt a Herz első híres terméke, amivel kilóra megvette a magyar vásárlókat? Emlékszel még, mikor nyílt meg Magyarország első Starbucks kávézója? Nem is volt olyan régen! Tedd próbára tudásod és töltsd ki mai kvízünket!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Ikonikus magyar termékek, híres világmárkák - Te mit tudsz az IKEA-ról, a Herzről vagy az Apple-ről? 1/10 kérdés Miért éppen "Apple"-nek nevezte el a vállalatát Steve Jobs? a lányát hívják Apple-nek egy almaültetvényen járt, mert gyümölcsdiétát tartott csak egy alma volt otthon a hűtőjében a Newton fejére esett alma inspirálta Következő kérdés 2/10 kérdés Mi a címe a Walt Disney első egész estés animációs mesefilmjének? A kis hableány Dumbo Hófehérke és a hét törpe Pinokkió Következő kérdés 3/10 kérdés Hol található a világ legnagyobb IKEA áruháza? Stockholm, Svédország Pasay, Fülöp-szigetek Szöul, Dél-Korea Berlin, Németország Következő kérdés 4/10 kérdés Mikor alapították a svájci Lindt csokoládégyárat? 1888 1799 1845 1829 Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik kozmetikai brandet nem vásárolta fel a L'Oréal? Manna The Body Shop Biotherm Lancôme Következő kérdés 6/10 kérdés Mikor alapították az IKEA-t? 1919 1957 1937 1943 Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik márka szlogenje a "Just Do It"? Nike Reebok Adidas Puma Következő kérdés 8/10 kérdés Mikor nyílt meg Magyarország első Starbucks kávézója? 2006 2010 2013 2016 Következő kérdés 9/10 kérdés Mi volt a Herz első terméke? nemespenésszel borított szalámi gyulai kolbász tepertő füstölt szalonna Következő kérdés 10/10 kérdés Az alábbiak közül melyik nem egy magyar pincészet? Koch Hilltop Büttner Bollinger Eredmények

