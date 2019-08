Kiderült a titok: ezekre az álláshirdetésekre jelentkeznek a legtöbben

Szembeszökő kettősség jellemzi a hazai álláshirdetéseket. Egyértelmű trendnek látszik, hogy ahol feltüntetik a fizetést jóval magasabb a jelentkezők száma. Ehhez képest az első félévben a feladott álláshirdetések csupán 8 százaléka tartalmazta az adott pozícióra szóló jövedelmet és juttatásokat. Igaz ez is számottevő előrelépés az elmúlt év első félévéhez képest.

Egyértelmű tendencia rajzolódott ki a hazai munkaerőpiacon: a bérmegjelöléssel megjelenő álláshirdetések esetében sokkal magasabb a jelentkezők száma. Nem is akármennyivel! A Profession.hu adatbázisa szerint 2019 első félévében a kékgalléros szakmák esetében a többlet 22%, míg a fehérgalléros állások esetében ez eléri a 75%-ot. A jövedelem ismertetésének pozitív hozadéka egyértelmű,

ennek ellenére a munkáltatók a feladott munkaerő keresések 8%-nál tették közzé a bért és a juttatásokat.

Ez ugyan csekély aránynak mondható, ám mégis érdemi növekedés 2018 első félévéhez képest, amikor is ez a mutató csupán 6% volt. A portál adatai szerint jellemzően a kékgalléros hirdetéseknél adnak meg bért a vállalatok. Utóbbiak közül is elsősorban a szakmunka, a fizikai munka, az értékesítés és az adminisztrációs területek azok, ahol ez a leginkább jellemző. A közzétett hirdetések alapján az átlagos bér is kirajzolódik: a kékgalléros állások esetében az átlagosan kínált nettó havi fizetés 207 ezer forint.

A legmagasabb nettó bért pedig a szakácsoknak és a gépjárművezetőknek kínálták.

A fehérgallérosok esetében az átlagos nettó havi bér 272 ezer forint, amihez hozzátartozik, hogy esetükben jóval nagyobb a szórás. Ebben a kategóriában a legmagasabb fizetést adatbázis-szakértőknek és üzletfejlesztőknek ajánlották. Az állásportál azt is vizsgálta, hogy a fizetések mellett milyen egyéb juttatások jelentek meg az álláshirdetésekben. Összességében még mindig a cafeteria-elemeket részletezik leginkább a munkáltatók. A hirdetések felében van erre utalás, ez 4%-os csökkenést jelent 2018 első félévével összevetve. Ezt követően a bónuszok, a tréningeken való részvétel támogatása és a telefon biztosítása lelhető fel a legnagyobb arányban az álláshirdetésekben. Az olyan munkaerő keresések száma, ahol ezeket közlik egyaránt 3-3% emelkedett az elmúlt év első hat hónapjához hasonlítva.

Az elmúlt időszakban érdemi változások voltak az álláshirdetések megítélését illetően. Ma már egyértelmű, hogy a munkaerőpiacon kialakult viszonyok miatt a vállalatoknak is máshogy kell tekinteniük toborzásaikra. Figyelembe kell venniük, hogy eredményes kampányokat olyan hirdetésekkel érhetnek el, amelyekben a kínált állás figyelemfelkeltő, sőt kifejezetten vonzó a munkakeresők számára. Ennek eleme lehet a bér ismertetése. Ez nem csak a munkakeresők egy nagyon fontos kérdésére ad választ, de növeli az átláthatóságot is, ami pedig a magyar gazdaság általános érdeke

- fejtette ki Tüzes Imre, a Profession.hu Üzletfejlesztési vezetője.