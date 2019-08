Így húz le sunyiban a bankod: ezek a díjak nincsenek benne a THM-ben

Szerződésmódosítási díj, levelezési díj, hiteligazolás kiállítása - csak néhány díjtétel, ami nem szerepel a személyi kölcsönök THM-ében. S mivel ezek a költségek rendszerint nincsenek szem előtt, néhány bank bizony a versenytársaknál magasabb összegeket alkalmaz, hogy ezzel is pluszbevételre tegyenek szert. Nem csak a THM-et érdemes tehát nézni, ha hitelt veszünk fel - a Pénzcentrum most megnézte bankonként, hogy mekkorák ezek a díjak.

Bár ma még az a jellemző gyakorlat a magyar ügyfeleknél, hogy hitelfelvételkor nem a legolcsóbb, hanem a legközelebb eső, vagy legkönnyebben elérhető bankot választják, azért egyre inkább tudatossá válik a lakosság e téren. A hitelkalkulátorok megjelenése sokat segített ezen, amelyek egymás mellett mutatják be, hogy mekkora különbségek vannak az egyes hitelek törlesztői és THM-ei között. Erre mutatunk is néhány példát a mi kalkulátorunkból:

A CIB Bank személyi kölcsöne egymilliós összegben például 8,17 százalékos THM-mel vihető, a Raiffeisené a 8,97 százalékkal szintén egyszámjegyű. Már némileg drágább az MKB személyi kölcsöne, ami még mindig az átlag alatt van. Átlag körüli szintű THM-e van a Budapest Bank személyi kölcsönének, a K&H hitele pedig már némileg az átlag fölötti THM-mel érhető el. Az Erste és OTP ajánlatai már felfelé húzzák az átlagot. Természetesen nagyobb összegben a kamatok is alacsonyabbak, alacsony összegnél a bank fix költségei miatt a THM is magasabb.

És itt kell feltennünk a kérdést: mit is tartalmaz a THM? A THM, azaz teljes hiteldíj mutató a kamat mellett tartalmazza a rendszeresen és elkerülhetetlenül felmerülő költségeket. Vannak azonban olyan költségek, amik nem szükségszerűen merülnek fel, ezért ezek nincsenek feltüntetve a THM-ben - holott a bank szépen kereshet azokon is.

Ebben a cikkben azt nézzük meg, hogy milyen költségek merülhetnek fel bankonként személyi hiteligényléskor. Természetesen a személyi kölcsönnél vannak olyan díjak, amelyeket törvény maximál, ilyen például az előtörlesztés díja, amely egy éven belüli előtörlesztésnél az összeg 0,5 százaléka, egy év után 1 százaléka lehet legfeljebb, de évente, 200 ezer forintot meg nem haladó előtörlesztés esetén díjmentes. Ide számolhatjuk a tranzakciós díjat is: ez akkor kerül felszámolásra, ha nem számlavezető bankunknál veszünk fel hitelt, és törlesztéskor utalással fizetünk (persze a pénztári befizetésnek is van díja). A tranzakciós díjat 20 ezer forint felett fizetjük, értéke az összeg 0,3 százaléka, de legfeljebb 6000 forint lehet.

Az alábbiakban bankonként mutatjuk be az egyes díjakat. Azt találtuk, hogy markáns eltérések vannak bankonként: van, ahol például nagyon magas a szerződésmódosítás díja, de egyes bankok jól keresnek az ügyfélmegkereséseken is. Ez is csak azt igazolja, hogy egyáltalán nem mindegy, melyik bankot választjuk. A bővebb leírásokért kattints a bank nevére.

Budapest Bank

A banknál az előtörlesztési díj legfeljebb 1 százalék, de itt is igaz az, hogy a törvényi maximumoknak meg kell felelni. A késedelmi kamat mértéke az ügyleti kamaton felül 6 százalék, de ez sem haladhatja meg a törvényileg maximált értéket, ami az ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt értéke, és nem lehet magasabb, mint a szerződés megkötésekor érvényes teljes hiteldíj mutató maximális értéke.

A behajtási eljárási díj 2000 forint lehet havonta (ezt nem tartalmazza a THM), a pénztári befizetés díja 324 forint tranzakcióként. Itt is igaz, hogy - ha nem vagyunk a bank ügyfelei - a törlesztő átutalása után tranzakciós illeték fizetendő. Egyéb díjtételt a hirdetmény nem tartalmaz.

Erste

Az Ersténél a különeljárási díj (ami magában foglalja az előtörlesztést is) szintén egy százalék, és igazodik a törvényi maximumokhoz: egy éven belüli törlesztésnél 0,5 százalék. A szerződésmódosítás díja 0,3 százalék, rendkívüli ügyintézés során 2000 forintot akaszt le rólunk a bank. A rendkívüli levelezés díja 300 forint/levél. Ha hiteligazolást kérünk az Estétől, ennek is van díja: minden egyes ilyen igazolás után 1000 forintot kell fizetni.

CIB

A CIB Banknál az előtörlesztési díj 0,5 százalékban van meghatározva, de maximum 20 ezer forint lehet. A törvényi garantált 200 ezer forint alatti ingyenes előtörlesztés itt is, mint minden banknál, garantált. A szerződésmódosításnak 20 ezer forintos díja van, az igazolás kiállításáért itt is 1000 forintot kell fizetnünk.

Az éves késedelmi kamat 3 százalék, a monitoring díj 1000 forint, a rendkívüli monitoring 10000, de 2014. novemberétől visszavonásig most mindkettő díjmentes.

K&H

A K&H-nál a szerződéskötés díja 0 forint, ahogy kezelési költség sincs. A késedelmi kamat a mindenkori jegybanki alapkamat egyharmada (az alapkamat ma 0,9 százalék). Ezek meglehetősen kedvező kondíciók, a szerződésmódosításnak azonban ára van: csak a kérdelem benyújtása 5000 forintba kerül, ami akkor sem kerül visszatérítésre, ha nem módosítják a szerződést. Ha a szerződés módosul, annak további 10 ezer forintos költsége van.

Az elő- és végtörlesztési díjakra a törvényi maximumokat alkalmazza a bank (1 százalék egy év után, 0,5 éven belül, évente 200 ezer forint alatt egyszer ingyenes), a levelezési díj levelenként 400 forintba kerül. A behajtással kapcsolatos személyes megkeresésnek 5000 forintos díja van megjelenésenként.

MKB

Az MKB személyi kölcsönének a törlesztésre a tranzakciós költségek érvényesek: 0,3 százalék, de legfeljebb 6000 forint. Az adminisztrációs díj esetükben 5000 forint.

Az előtörlesztéseknél ők is a törvényi maximumot alkalmazzák (lásd fentebb), az egyéb szerződésmódosításnak 20 ezer forintos egyszeri díja van. A személyes ügyfélmegkeresés díja egészen magas, 13 500 forint alkalmanként. A hátralékkezelés díja 500 forint minden kiküldött levél után, a késedelmi kamat pedig szintén a törvény szerint kerül kiszámításra: az ügyleti kamat +6 százaléka, de legfeljebb az ügyleti kamat másfélszerese plusz 3 százalékpont, vagy a jegybanki alapkamat + 24 százalékpont.

OTP

Az OTP Banknál az ügyintézés díja 8 579 forint, ami akkor kerül felszámolásra, ha a szerződésben foglaltaktól eltérő feladatokat lát el a bank az ügyfél kérésére (például igazolás kiállítása, futamidő csökkentése, stb.). Az előtörlesztés díja ugyanúgy 8 579 forint, de itt is érvényesek a törvényi korlátok, akárcsak a végtörlesztésnél, ahol 45 886 forint ez az összeg.

A szerződésmódosítási díj 12 821 forint, a levelezési költség 324 forintba kerül levelenként, a monitoring tevékenységnek pedig 1515 forintos díja van.

Raiffeisen

A Raiffeisennél a szerződésmódosítási díj 45 014 forint, az előtörlesztési díjra a törvényi korlátok értelmezendőek. A pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződésmódosítás díja 12 860 forint, de ezt nem számolják fel némely esetekben, például a futamidő hosszabbításánál, vagy egyéb, havi törlesztőt csökkentő módosításnál, és a raiffeisenes hitelbe történő előtörlesztés esetén. A késedelmi kamat kiszámítására szintén a törvényi maximumok az irányadóak.

UniCredit

Az UniCreditnél a késedelmi kamat az ügyleti kamat másfélszerese + 3 százalékpont (ez a törvényi maximum). A szerződésmódosítási díj 30 ezer forint, az előtörlesztés maximuma 1 százalék - a törvényi feltételek mellett ez kisebb, akárcsak a többi banknál. Ha igazolást kérünk, az 5000 forintunkba kerül.