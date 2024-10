Itt fektetik be a pénzüket az élelmes magyarok: tényleg akkora bomba üzlet?

Hullámzó gazdasági környezete ellenére a magyarországi ingatlanbefektetési piac stabil lehetőségeket kínál azok számára, akik ebben a szektorban látják a biztos megtérülést.Egy friss kutatás szerint az időszakos akadályok leküzdésével a beruházások előre tervezhetőkké válnak, és a körülmények a legbátrabb befektetőknek kedveznek majd.

Az elmúlt húsz esztendő során a hazai ingatlanbefektetési piac – a többi fejlett országhoz hasonlóan – pozitív és negatív ingadozásokat is egyaránt megélt. Természetesen ez a szektor sem kedvezhet állandóan a kockázatkerülő befektetők számára, de megnyugtató szempont lehet az ingatlanok értékének folyamatos helyreállása, amellyel beruházók a három legfőbb szektorban – kiskereskedelem, iroda és ipar – akár kétszámjegyű hozamokat is elérhettek az elmúlt időszakban.

Ezek a trendek Magyarországot a következő időszakban is biztonságossá és jövedelmezővé teszik a helyi piaci dinamikát jól ismerő, hosszútávú befektetők számára. A CBRE szakértői is biztosak abban, hogy hazánk vonzó befektetési feltételeket kínál – beleértve a viszonylag alacsony ingatlanadókat és a stabil jogi kereteket –, amelyek eddig is hozzájárultak a budapesti ingatlanpiac felemelkedéséhez.

„Felméréseink szerint a kereskedelmi ingatlanok továbbra is erős befektetési lehetőségnek számítanak. Főleg akkor, ha képesek leszünk ellenállni az olyan piaci ingadozásoknak, mint amilyeneket a 2008-as gazdasági világválság idején, vagy a Covid-19-korszakban tapasztaltunk. Ezek a turbulens időszakok remek lehetőséget kínáltak a piacra lépésre, és sokan profitáltak is a piaci ingadozásokból

– mondta Tim O’Sullivan, a CBRE tőkebefektetési csapatának vezetője. Kiemelte, jól megfigyelhető jelenség, hogy a világjárvány kezdete óta az ipari ingatlanok értéke jelentősen megugrott. Amellett, hogy erős éves bérleti hozamot termelnek, ez az eszközosztály Magyarországon euróban számolva mintegy 25%-kal, forintban számolva pedig közel 50%-kal értékelődött fel. Jelenleg az uralkodó globális hangulatból eredő árkorrekcióknak vagyunk tanúi, ami a kereskedelmi ingatlanpiac fellendülését segíti elő – ezért valószínű, hogy elérkezett a megfelelő pillanat a piacra lépéshez.

Ilyenkor jogosan merül fel az a kérdés, hogy melyik eszközosztály válik újabb sikertörténetté. Az irodai és ipari ingatlanok beható tanulmányozásakor arra jutottunk, hogy érdemes megfontolni a különböző kiskereskedelmi rendszerekben, szállodákban, vagy akár az olyan nem hagyományos eszközökben rejlő lehetőségeket is, mint a napenergia, a diáklakások, vagy éppen az orvosi ellátás. Úgy látjuk, hogy a piac egy olyan szétágazódási folyamaton megy keresztül, ami egyre több lehetőséget kíná

– tette hozzá Tim O’Sullivan. A szakértő továbbá kiemelte, hogy az előttünk álló út a következő két évtizedben is tartogat majd elegendő kihívást, de a fejlett piacokat és a hosszútávú trendeket szem előtt tartva úgy gondolja, hogy minden lehetőség adott a sikerre. Ez pedig ideális pillanatokat teremthet a bátrabb befektetők számára.