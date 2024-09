Újabb zöldfelületek kerülnek átépítésre a Városligetben: erre lehet számítani

Idén a KRESZ Park és a BalloonFly környezetének területe újult meg, jövőre pedig a Magyar Zene Háza mögötti zöldfelületi fejlesztések kezdődnek el, valamint elindul az új Nemzeti Galéria építése is a Liget Budapest Projekt keretében - mondta el Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója hétfőn a Városligetben tartott sajtótájékoztatón.

A Városliget legújabb fejlesztéseként több mint 3000 négyzetméteren újult meg a ballon környékének zöldfelülete, elkészült az új úthálózat, új utcabútorokat helyeztek ki, 1500 különböző cserjét és növényt ültettek el, és félezer évelővel színesedett a környék - emelte ki a vezérigazgató. Hozzátette: a Nemzeti Galéria építésével pedig "zárókő kerül a liget kulturális fejlesztéseire is". Gyorgyevics Benedek felidézte, hogy több mint tíz évvel ezelőtt döntöttek a Városliget teljes zöldfelületének hatvanról hatvanöt százalékra növeléséről és megújításáról.

Ezt teljesítették, továbbá évről évre folyamatosan növelték a revitalizált parkrészek számát is. "Idén a KRESZ Park felújításával több mint 30 000 négyzetméter zöldfelületet újítottunk meg, a BallonFly környezetének mostani rehabilitációjával pedig már átléptük a 270 000 megújított négyzetmétert a Városligetben" - hangsúlyozta. Gyorgyevics Benedek elmondta, hogy a fejlesztések a látogatók körében is népszerűek, hiszen a Városligeti Nagyjátszótértől a Mőcsényi Mihály botanikus kertig, a Városligeti sportcentrumtól a kutyás élményparkokig mindenhol magas kihasználtságot látnak.

"Az épített környezet, a Magyar Zene Háza, a Néprajzi Múzeum vagy a Szépművészeti Múzeum megújítása mind olyan attrakció, amelyeket múlt szombaton Dubajban is díjaztak, az International Travel Awards-on három turisztikai díjat is kapott" - emlékeztetett. Nagy Balázs, a BallonFly Zrt. vezérigazgatója felidézte, hogy több mint két éve visszatért a parkba egy több mint 120 évvel ezelőtt is nagy népszerűségnek örvendő légi attrakció, a városligeti ballonozás. A formájával és színvilágával Szinyei Merse Pál ikonikus festményét megidéző városligeti Ballon-kilátó mára mintegy 4 000 órát töltött a levegőben, mintegy 11 000 alkalommal emelkedett a magasba.

A fedélzet helyszínt adott már élő koncerteknek, lánykéréseknek, felvonták vele a húszméter hosszú olimpiai zászlót, valamint a Liget Budapesttel és a Bethesda Gyermekkórházzal kötött együttműködés révén az intézményben tartósan gyógyuló gyerekek ingyen utazhatnak a ballonnal. A Városliget zöldfelületének rehabilitálása 2017-ben kezdődött el. Az első ütemben 2018-ra a Hermina kutyás élménypark, a Vakok kertje és az Ifjúsági sportpályák újultak meg összesen 25 ezer négyzetméteren. 2018 és 2020 között, a második, több mint 150 ezer négyzetméternyi parkfelületet felölelő ütemben elkészült a Millennium háza melletti Rózsakert, a Nagyjátszótér, valamint a sportpályák és a két kilométer hosszú futókör is.

Újjászületett a Mőcsényi Mihály botanikus kert, mellette a Piknik kert, a Királydomb és az Ajtósi kutyás élménypark is. A 2021 és 2023 között megvalósult harmadik ütemben a Magyar Zene Háza és a Néprajzi Múzeum környezete újult meg, létrejött a zenei játszótér és kialakult a Hősök terét, valamint az Ajtósi Dürer sort összekötő zöld, virágos Városligeti Promenád, a harmadik ütemben pedig összesen 90 ezer négyzetméternyi zöld felületet újítottak meg vagy hoztak létre.

Címlapkép forrása: MTI/Szigetváry Zsolt