Belenyúl a gázkorlátozási szabályokba a kormány: ilyen változásokra lehet számítani

A 2023. október 1-től indult gázév tapasztalatai alapján "szükségessé vált a szabályozás kis terjedelmű és az érintettek számára előnyös, terheket csökkentő módosítása, pontosítása", ezért néhány ponton belenyúlnak idén október 1-től a lakosságot nem érintő gázkorlátozási szabályokba – írja a Portfolio a kormány oldalán társadalmi egyeztetésre kirakott rendelettervezet alapján.

Elindult tegnap a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló 399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetének társadalmi egyeztetése. Ennek rövid indoklása leszögezi, hogy

A jogszabály célja az elmúlt időszak jogalkalmazói tapasztalatai alapján a hatályos norma pontosító jellegű módosítása. A módosítás a lakosságot nem érinti.

A rendelettervezet az egy évvel ezelőtti kormányrendelet 6. szakaszába, "az együttműködő földgázrendszerre vonatkozó országos szintű, egységes korlátozási besorolás elkészítése és adatszolgáltatás" című részbe nyúl bele, és csak a lakosságon kívüli szegmensre vonatkozik.

A rendelettervezet három paragrafust módosít, amelyek jobbára átfogalmazások, kisebb mértékű változtatások, illetve ahogy a hatásvizsgálati lap is rögzíti: "az érintettek számára előnyös, terheket csökkentő módosítás, pontosítás".

Ez abból a szempontból érthető, hogy Magyarország gázpiaci ellátásbiztonsági helyzete stabil, ezt az oroszországi szudzsai gáztranzit állomás ukrán elfoglalása után a minap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megerősítette. Emellett az is lényeges, hogy a föld alatti magyar gáztárolók együttes töltöttsége rendkívül magas (88%-os), az elmúlt évtized legmagasabb aránya közelében jár, illetve az igazán lényeges mutató: a tavalyi évi fogyasztás arányában a töltöttség, 56,5%-os. Bőven az uniós gáztároló feltöltési időközi célok felett vagyunk, és az új gázév kezdetére szinte teljesen tele lévő tárolókkal fordulhatunk rá. Így ezen szempontok miatt is érthető a gázkorlátozási terv felhasználók számára előnyös módosítása.

Milyen módosításokról van szó konkrétan?

Az egyik kisebb mértékű módosítás lényege az, hogy eddig gázátadó állomásonként 10 köbméter/óra volt a felhasználási helyeknél az a kategória határ, amely felett a felhasználókat külön szerepeltetni kellett az országos szintű egységes korlátozási besorolási adatbázisban, amely határ 20 köbméter/órára emelkedik majd. A 20 köbméter alatti „felhasználók, felhasználási helyek felhasználását korlátozási kategóriánként, korlátozási kivételenként” kell szerepeltetni és folyamatosan frissíteni az elektronikus adatbázisban.

A 10-ről 20 köbméterre emelkedő kategória határ miatt az I–III. korlátozási kategóriából a II. kategória leírása is változni fog. A módosuló rendelet szerint „a II. korlátozási kategóriába tartoznak: a felhasználási helyen 20 m3 /óra feletti névleges összteljesítményű fogyasztásmérővel rendelkező felhasználók és felhasználási helyei”. Ezzel párhuzmosan módosul annak a felhasználók által kitöltendő nyilatkozatnak a tartalma is, amely a kapcsolattartói adatokról és a gázkorlátozás alóli kivételi körbe tartozásról szól, és a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Egy másik, kisebb mértékű módosítás lényege az, hogy eddig ötféle lehetőséget határozott meg a rendelet arra, hogy a legfeljebb 4, illetve legfeljebb 72 óráig tartó gázkorlátozást mikor nem kellett alkalmazni, illetve a már elrendelt korlátozást mikor lehetett felfüggeszteni.

Október 1-től viszont az öt helyett már csak egy kategória marad: akkor, ha „helyrehozhatatlan technológiai károsodásal járna”.

A kormányrendelet 13. § (4) bekezdés a) pontja helyébe tehát a következő rendelkezés lép majd október 1-től: "A korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 4 óra. A felhasználó egyedi kérelme alapján a Hivatal az egyes korlátozási besorolási kategóriákra vagy kivételekre meghatározott, a korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló időtartamot eltérően, de legfeljebb 72 óra időtartamban is megállapíthatja, vagy a korlátozást erre az időtartamra felfüggesztheti, ha a korlátozás legfeljebb 4 órás időtartamban történő végrehajtása vagy a már elrendelt korlátozás fennállása alatt olyan üzemzavaros állapot lép fel, amely esetén a korlátozás végrehajtása) „a) helyrehozhatatlan technológiai károsodással járna."

A módosításból tehát kikerül ez a négy további lehetőség, ami jelenleg még hatályos: „b) jelentős környezeti károsodással járna, c) az emberi életet vagy egészséget veszélyeztetné, d) a környezetet súlyosan veszélyeztető anyagnak a szabadba kerülését eredményezné, vagy e) a földgázteljesítmény – szerződésben meghatározott hőmérséklet alatt történő – elvonásával a káros anyagok környezetbe jutása valószínűsíthető.” A rendelettervezet a fentieken túl további szövegbeli pontosításokat, átfogalmazásokat is tartalmaz, illetve ahogy említettük: a felhasználók által kitöltendő nyilatkozat sablon tartalma is változott, amely a kapcsolattartói adatokról és a gázkorlátozás alóli kivételi körbe tartozásról szól.