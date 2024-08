Ezt mindenkinek tudnia kell az itthon gyártott cigiről: döbbenetes hírt kaptak a magyar dohányosok

A tavalyinál több mint 10 százalékkal nagyobb termőterületen, 1 106 hektáron kezdte meg a mesterséges szárítású Virginia dohány betakarítását az egyik hazaki dohányipari cég. Ugyan a munkálatokat több külső tényező – a száraz időjárás, a munkaerőhiány és a növényvédelmi nehézségek – is hátráltatja, a termelők elkötelezettek a minőségi dohánytermés biztosítása mellett.

Az idei szezonban az előző évek tendenciáinak megfelelően, a mesterséges szárítású Virginia dohány teszi ki a hazai dohánytermesztés jelentős százalékát: a szerződéses terület országszerte 2 448 hektárra bővült, amelynek 45 százaléka, azaz 1 106 hektár tartozik a Continental cégcsoporthoz.

A dohánytermesztési szezon év elején, a termőterületek szerződtetésével veszi kezdetét. Ezt a palántanevelési-, majd az ültetési időszak követi, jellemzően márciustól május végéig, júniustól pedig megkezdődnek a szántóföldi munkálatok, a dohánynövény ápolása, kapálás, tetejezés, kacsozás, a növényvédelmi munkák és az öntözés. A betakarítási munkák általában, a gazdaságok méretétől, munkaerő kapacitásától függően, szeptember-október hónapokban fejeződnek be.

A betakarítási szezon a kiemelkedően meleg tavaszi és koranyári időjárás miatt a megszokotthoz képest két héttel korábban kezdődött, a terméskilátást azonban több tényező is rontotta és rontja: a párás, trópusi levegő egy a dohánykultúrában 40 éve nem látott, elsősorban az érzékenyebb külföldi dohányfajtákat károsító peronoszpóra-fertőzést okozott, a védekezést a dohányban engedélyezett vegyszerek szűkös választéka jelentősen hátráltatta.

Néhány ültetvényben a kár mértéke már most elérte a 30-40%-ot. Mindemellett a munkaerőhiány is megoldandó probléma, amely a többi, szintén az év ezen szakaszában jellemző mezőgazdasági munka megjelenésével tovább fokozódhat. A legnagyobb kárt a folyamatos hőség és a termőterületek jelentős részét sújtó aszály okozza, még az öntözött területeken is terméscsökkenést eredményezve.

Bízunk benne, hogy augusztus hónap időjárása kedvezően alakul a dohánytermesztés szempontjából. Egyértelmű ugyanakkor, hogy a klímaváltozás hatásai egyre inkább jelentkeznek a termesztés során, a szélsőségesen száraz, szinte trópusi időjárás újra rávilágított az öntözés fontosságára. Ennek fejlesztése, támogatása változatlanul kiemelt feladat. Fontos az iparági szereplők együttműködése, a fenntartható termesztési gyakorlatok, például a jó minőségű gépi betakarítást lehetővé tevő termesztéstechnológia megosztása és oktatása, a fajtaválaszték körültekintő megválasztása és bővítése, a növényvédelmi technológiák fejlesztése és engedélyeztetése közös célunk kell, hogy legyen

– hangsúlyozta Füzi Csaba, a Continental Dohányipari Zrt. vezérigazgatója.