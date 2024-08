Estére 397 forintra erősödött az euróval szemben a forint

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Csakúgy mint reggel, most is vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek estére a nemzetközi devizakereskedelemben. Az árfolyamok változása a Pénzcentrum oldalán is folyamatosan nyomon követhető.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 396,19 forintról 397,54 forintra erősödött 18 órakor, napközben 395,52 forint és 397,98 forint között mozgott. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A svájci frank jegyzése a reggeli 420,91 forintról 423,22 forintra erősödött, míg a dolláré 366,91 forintról 364,44 forintra csökkent. Az euró jegyzése a reggeli 1,0798 dollárról 1,0910 dollárra változott.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK