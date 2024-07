Egyetemi évek, pénzügyi önállósodás: hol éri meg diákszámlát nyitni?

Két hét múlva hirdetik ki az egyetemi ponthatárokat, a leendő egyetemistáknak időszerű áttekinteni a bankok diákszámla-kínálatát. A szülőkről való pénzügyi leválás fontos állomása lehet az első saját folyószámla megnyitása, azonban a választásnál érdemes egy tapasztalt felnőtt véleményére támaszkodni. Kutatásunkban arra keressük a választ, hogy milyen szempontok alapján választanak a családok és a fiatalok az elérhető diákszámla-konstrukciók közül.

Két hét múlva, július 24-én hirdetik ki az egyetemi ponthatárokat, ami sokak számára a szülőktől való pénzügyi függetlenségnek is fontos állomását jelzi előre.

Sok fiatal az egyetemi tanulmányok megkezdésével párhuzamosan tapasztalja meg, hogy milyen egy havi fix összegből gazdálkodni:

napi bevásárlást intéznek, számlákat, lakbért, bérletet fizetnek, sokan először vásárolnak mosószert vagy szemeteszsákot. A fiatal felnőttek ebben az időszakban tapasztalják meg, hogy a szórakozás többek között tudatos pénzügyi tervezést is igényel.

Az egyetemista évek alatt már mindenképpen időszerű a saját folyószámla megnyitása, bár a felmérések azt mutatják, hogy átlagosan 16-17 éves korban nyitják meg első számlájukat az ügyfelek.

Minél fiatalabb korban történik az első számlanyitás, annál valószínűbb, hogy szülői döntés áll a hátterében,

ennek számos oka lehet: sok szülő biztonságosabbnak, átláthatóbbnak tartja a készpénznél, illetve a pénzügyi edukációban is fontos szerepet játszik ez a döntés.

A diákszámla-konstrukciók jellemzően 24-25 éves korig vehetők igénybe. Ezeknek a számlacsomagoknak valamennyi banknál egy átlagos folyószámlánál kedvezőbbek a feltételei. A készpénzfelvétel és a számlavezetés díja alacsonyabb, illetve különböző kedvezményeket is kínálnak a bankok a fiatal ügyfeleknek: pénzvisszatérítés, online levásárolható utalványok, online áruházakban megtalálható kedvezmények is szerepelnek a kínálatban. Azonban érdemes hosszútávú, praktikus szempontokat is figyelembe venni a választásnál, például

az ügyintézés hatékonysága és az ATM-ek elhelyezkedése a mindennapi használat során fontos tényezők.

