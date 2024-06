Megszólalt Virág Barnabás a kamatdöntés után: a kamatcsökkentések szüneteltetése is ott van az asztalon

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal 7,00 százalékosra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben vitte lejjebb. Virág Barnabás a mai napon tartott sajtótájékoztatót melyben ismertette az ország gazdasági helyzetét.

Szükséges lehet a költségvetési kiigazítás?

A kérdésre válaszul Virág azt mondta, hogy a magyar gazdaság megítélése kapcsán kulcsfontosságú tényező a fiskális helyzet. Az MNB azt látja, hogy a költségvetési hiánycél elérése tekintetében a kormánynak megvan az a beavatkozási mozgástere, amivel elérhető a cél, ez szüskégszerű is. Ezeket a döntéseket majd a kormány hozza meg, többletinformációja a jegybanknak nincs – mondta Virág.

A monetáris politika szerepe most az, hogy az óvatossági motívumokat oldja, minél gyorsabban kell a várakozásokat, az inflációs érzetet lefelé szorítani, annál gyorsabb lesz a magyar gazdaság kilábalása. Ehhez továbbra is egy nagyon elkötelezett monetáris politikára lesz szükség. A lakossági hitelpiac élénkülése már az év elején megindult, a vállalati szektorban a kivárás a jellemző. A hitelek árazását tekintve domináns az egy éven túli kamatfixálás aránya, így a monetáris politikának biztosítania kell, hogy a hosszú hozamok alacsony szinten maradnak. A fókusznak egyre inkább a hosszú hozamokra kell terelődnie, ehhez kell az is, hogy a költségvetési politika magabiztosan teljesítse a hiánycélokat.

Konszenzusos volt a mai döntés

Ma az MNB csak egy opciót vizsgált, a 25 bázispontos csökkentést, és azt a Monetáris Tanács minden tagja támogatta – ismertette Virág.

Milyen tényezők hatnak a forintra?

A Fed döntései kiemelten meghatározzák a piaci hangulatot, így a Fed kamatpályáját az MNB is figyelembe veszi. A forintárfolyam alakulását az MNB most sem szeretné értékelni. Az elsődleges cél az árstabilitás elérése, és azt látjuk, hogy mindejn pénzpiaci mozgásnak az inflációra gyakorolt hatása megemelkedett, és ennek megfelelően kell a monetáris politikánkat is alakítani. Az inflációs pályában a tartós változásokra kell figyelni – mondta. Nagyon egyértelműen kell figyelni, hogy mi hat majd a forint árfolyamra. A magyar gazdaságnak van egy erős folyó fizetési mérleg többlete, a kamat még mindig relatíve magas, a gazdasági növekedés vélhetően élénkül.

A makrofolyamatokat tekintve tehát kedvező a helyzet a forintra nézve Virág szerint, ám van egy globális hangulati faktor, ami az utóbbi időben otthagyta a nyomát a magyar piacon. Ez részben Fed-hatás, részben geopolitika és európai tényezők. A következő időszakban azt kell vizsgálni, hogy ezek a hatásoik közül melyik érvényesül jobban a magyar piacon – ismertette.

Az infláció elleni harc fő eszköze továbbra is a kamatpolitika. Az alakpkamat a fő eszköz, amin keresztül az árstabilitást el kívánjuk érni. A jegybank idénre 0,5 százalékponttal mérsékelte inflációs prognózisát, de az alapvető kép március óta nem változott: az inflácós cél jövőre érhető el, miközben a gazdaság tovább élénkül.

A monetáris politikára ható tényezőegyüttes között fontos súlyt ad a pénzpiaci fejleményeknek Virág Barnabás a mai eseményen. Elmondta, hogy az elmúlt napokban egyértelműen romlott a piaci hangulat. A jegybank célja, hogy pénzpiaci stabilitást érjen el, ezt is mérlegelni fogja az alapkamatról szóló üléseken. Előretekintve a további kamatcsökkentések tere az év végéig jelentősen leszűkül, a döntéseket hónapról-hónapra hozza meg a beérkező adatok értékelésével a jegybank.

Ez azt jelenti, hogy a kamatok további kis mértékű csökkentése mellett a kamatcsökkentések szünteteltetése is ott van az asztalon

– mondta Virág.

Miért lassít a jegybank, ha a kilátások javultak?

A monetáris politikai döntéseknél két kiemelt kérdésre figyel a jegybank. Az egyik az inflációs pálya alakulása, e téren bizakodásra ad okot, hogy jobbára az üzemanyag-árak miatt a vártnál kedvezőbb pálya is kialakulhat, ami örömteli, de ezt nem akarja túlreagálni a jegybank. A maginfláció várható emelkedése viszont fegyelmezett monetáris politikát indokol. Emellett lassan halad a várakozások horgonyzása, pedig ez is nagyon fontos – mondta. Fontos elem a Monetáris Tanács saját kockázati érzékelése is, és a külföldi kamatkörnyezet valamint a hazai bérkiáramlás még hozhat kellemetlen meglepetéseket.

A beérkező adatok bizakodásra adnak okot, de érdemes óvatosnak lenni

– válaszolta a kérdésre.

A hozamgörbe teljes szakaszára figyelni fogunk

Virág Barnabás még egyszer megismételte, hogy új korszak kezdődik a monetáris politikában. Ismertette az eddigi gyors kamatcsökkentési pályát, majd hozzátette, hogy bízik benne: a folyamat végén sikerül olyan kamatkörnyezetet elérni, ami a piaci alapú hitelezést is támogatja majd. Egy új szakaszt kell most nyitni a kamatcsökkentések után, a nemzetközi befektetői hangulat romlott, az EP-választások után az európai piacok megítélése változott, a feltörekvő piacokon nőtt a kockázat.

Az infláció előretekintve a toleranciasáv tetején marad, a maginfláció emelkedik, az inflációs várakozások erőteljesebb horgonyzására van szükség. Emellett figyelni kell, hogy az erős bérkiáramlás hogyan csapódik le az inflációban. Fontos továbbá, hogy a költségvetési célokat fegyelmezetten érjük el a következő években.

A hitelek jelentős részében nem az alapkamat a meghatározó, gyakrolatilag az új kibocsátás és az állomány esetén is többségben van az 1 éven túli kamatfixálás. A monetáris politikában így nem elegendő a rövid kamatokra fókuszálni, a teljes hozamgörbére kell koncentrálni, az egészet figyelni fogjuk – mondta Virág.

Erős lesz a reálbér emelkedése idén

A nominális bérdinamika idén 11,5% körüli következhet be, ami 4% körüli inflációs pályával társulva egy nagyon erős reálbér-dinamikát eredményez a magyar gazdaságban.

Az MNB szerint az inflációs cél fenntartható elérése 2025-től következhet be.

Ami a reálgazdaságot illeti, a fogyasztás helyreállása támogathatja a növekedést. A fogyasztói hangulat oldódásában az év második felében láthatunk majd előrelépést, akkor várható a kiskereskedelmi adatok felelndülése. Idén az MNB 2-3%-os növekedést vár, a pálya gyakorlatilag megegyezik a márciusi előrejelzéssel. Szerkezetében is hasonló a növekedési pálya: idén a lakosság fogyasztása lesz a növekedés motorja, miközben a nettó export is hozzájárul a növekedéshez. 2025-től már kiegyensúlyozott gazdasági növekedésre számít az MNB, amikor a beruházások oldalán a vállalatok elkezdik bepótolni az elhalasztott beruházásokat, és várhatóan a külső környezet is javul.

A folyó fizetési mérleg egyenlegében zajló folyamatokat nem lehet elégszer hangsúlyozni

– mondta Virág. Az elmúlt hónapokban folyamatosan historikus csúcsot jelentő adatok érkeztek, ekkora többlet az év első 4 hónapjában még nem volt. Ez azt mutatja, hogy a foly.fiz. mérleg pozíció 2023-ban bekövetkezett változása idén folytatódhat, a pozíció javulása a vártnál gyorsabban történhet meg.

A globálisan meghatározó jegybankok várható kamatpolitikájának jelentős szerepe lesz abban, miként folytatható a hazai kamatpolitika - ez derül ki az MNB közleményéből.

Több tényező is óvatosságra int

Az előretekintő inflációs várakozások a márciusi prognózishoz képest nagyjából fél százalékponttal javultak, az inflációban látott elmozdulás bizakodásra adhat okot. Több tényezőt azonosított viszont a Monetáris Tanács, amely óvatosságra int. Az egyik az inflációs prognózis változásának szerkezete: a változás nagy része a gyorsan változó árú üzemanyagok és élelmiszerek árához köthető, ezek a világpiaci árakkal összhangban gyorsan tudnak változni. A kép az, hogy ezek az árak most kedvezőbb pályát mutatnak, mint márciusban látunk.

A másik ok, ami miatt óvatosnak kell lennünk, az a maginflációs pálya alakulása. Az év végén a maginfláció megközelítheti az 5%-ot, ami a toleranciasávon kívül van. Az inflációs várakozások mozgása is óvatosságra int. Miközben a megfigyelt infláció jelentős mértékben csökkent és az inflációs célsávon belül alakult az elmúlt hónapokban, a várakozásokban látott csökkenés sokkal moderáltabb. Az inflációs vártakozások célhoz horgonyzására van szükség Virág szerint.

A mérsékeltebb külföldi inflációs pálya hatással lehet a magyar inflációs pályára, ám a külföldi fejlemények miatt az MNB-nek óvatosnak kell lennie.

A külső kamatkörnyezet magas maradhat

A Fed esetén azt látjuk, hogy a külső kamatkörnyezet elhúzódóan magas maradhat, a Fed esetében a piaci várakozások szerint 1-2 kamatcsökkentés lehet. Az EKB elkezdte a kamatcsökkentést júniusban, de a várakozások szerint óvatos megközelítést alkalmaz majd az EKB, a várakozások szerint ők is 1-2 vágást hajthatnak végre.

Bizonytalanabbá vált a makrogazdasági környezet

Az infláció továbbra is a cél fölött maradhat a következő hónapokban – mondta. A foglalkoztatottság szintje historikusan magas, de a munkaerőpiac feszessége enyhült. A kereslet helyreállása támogathatja a gazdaságot – mondta. Mind az idei évben, mind a követlező évben a jegybank korábbi várakozásánál is nagyobb lehet a folyó fizetési mérleg aktívuma, az idei évben 2% lehet GDP-arányosan.

Az új alappálya menti előrejelzést felfelé mutató inflációs és lefelé mutató növekedési kockázazok jellemzik. Az amerikai kamatkörnyezet magas maradhat, ami a feltörekvő piacokon mérsékelheti a kamatok mozgásterét – értékelte az MNB alelnöke.

Globálisan romlott a befektetői hangulat kifejezetten a feltörekvő piacoknál. Új elemként jelent meg, hogy az európai pénzpiacokon nőtt a bizonytalanság, ez erőteljesen befolyásolhatja majd a kelet-európai piacok működését az euró gyengülése és a hozamfelárak (pl. német-francia relációban) nőttek az EP-választások után. Ez egy új olyan elem, amire kiemelten figyelni kell Virág Barnabás szerint.

Új korszak kezdődik a magyar monetáris politikában

Virág ismertette a jegybank kamatcsökkentését, az MNB a mai 25 bázispontos csökkentésével elérte a júniusra kommunikált sáv felső szélét. Változott a külső környezet. Júniusban új szakasz nyílik a monetáris politikában, az MNB számára érdemben szűkebb tér lesz a kamatcsökkentésre.

Az előretekintő iránymutatás megváltozott: az MNB folyamatosan értékeli a beérkező adatokat, az alapkamat mértékéről körültekintően és adatvezérelt módon dönt majd. Az MNB továbbra is a ezinflációra és az árstabilitásra helyezi a hangsúlyt, a várakozások horgonyzása fontos ahhoz, hogy az infláció visszatérjen a célhoz. Nem dőlhetünk hátra, a pénzpiaci környezet változása, geopolitikai konflitkusok és az inflációs várakozások óvatosságra intenek. Kulcskérdés a pénzügyi piacok stabilitásának fenntartása – mondta Virág.

Címlapkép forrása: MTI/Purger Tamás