Íme Vitézy Dávid levele Lázár Jánosnak: na ezért nagyon nem mindegy, mi épül Rákosrendezőn

Megszólalt Vitézy Dávid a a kormány hivatalos oldalán közzétett nemzetközi megállapodás tervezet kapcsán, amely alapján az Egyesült Arab Emírségekből érkező befektetők terveznek egy Dubaj-szerű negyedet építeni Rákosrendezőn. A közlekedési szakértő a közösségi médiában osztotta meg 9 oldalas szakmai véleményét, melynek címzettje Lázár János, miniszter.

Ahogy erről már korábban mi is beszámoltunk a kormány hivatalos oldalán közzétették azon nemzetközi megállapodás tervezetét, amely alapján az Egyesült Arab Emírségekből érkező befektetők terveznek egy Dubaj-szerű negyedet építeni Rákosrendezőn, egy 220-240 méter magas felhőkarcolóval. A tervezet szerint a magyar kormány a 130 hektáros területet közbeszerzés vagy versenyeztetés nélkül értékesítené a dubaji vállalkozónak, akivel egyúttal stratégiai megállapodást is kötne, a projektet pedig nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősítené.

A projektről kiderült, hogy a kormány több vállalást is tett, úgy mint például, hogy megvalósítja a projekt megvalósításához szükséges állami infrastrukturális fejlesztéseket, azaz: létrehoz egy gyalogos felüljárót, egy vasút feletti közúti felüljárót, fejleszti a vasúti pályát és be is fedi azt, hogy felette egy park kialakítható legyen, meghosszabbítja az M1 -es metrót, végül kerékpár- és gyalogutat épít. Ehhez pedig összesen 800 millió eurós (303,5 milliárd forint) forrást is biztosít.

A beruházás sokakban indulatokat ébresztette, többek között Vitézy Dávid közgazdász, közlekedési és város-mobilitási szakértő is felháborodását fejezte ki, a közösségi médiában és hivatalos úton is.

Mi épülne Rákosrendezőn és miért lenne jó a városnak? Mit kap egy ekkora beruházásért Budapest?

- kezdi a posztot a szakértő, majd röviden összegezte a beruházás lényegét. A poszt alatti első kommentben pedig csatolva közzé tette a 9 oldalas részletes szakmai véleményét a témában.

A szakmai vélemény

A levelet Lázár János, miniszernek címezte személyesen és az elején magának a beruházásnak az eddig ismert paramétereit mutatta be a közgazdász, majd ezt követően tért át a szakmai elemzésére. Az első pontban azzal kapcsolatban fejezi ki aggályait, hogy a nyilvánosságra kerülő tervezetből egyáltalán nem derül ki, hogy pontosan milyen funkciót látna el az oda épülő Dubaj-szerű negyed. A levélben így fogalmaz Vitézy Dávid:

A nemzetközi szerződés ma semmilyen funkciót nem ír elő és semmit nem is zár ki, bármi épülhet ide, akár egy, a belvárosi kiskereskedelem további leépülését okozó óriás pláza is.

- áll a levélben. Valamint azt is hozzáteszi, hogy Budapestnek nagyon is szüksége lenne arra a zöld területre, ahol lakások és munkahelyek is épülhetnének. A következő pontban kifejti, hogy önmagában az, hogy az állam köt beruházásokat külföldi cégekkel a főváros kikérése nélkül nem egy az EU-ban bevett gyakorlat, és az anyagi megvalósítással kapcsolatban is kételyeit fejti ki. Ezt a területet véleménye szerint elsősorban vagy

közpark létrehozására,

megfizethető új lakások építésére,

kulturális közintézmény építésére vagy

oktatási, szociális vagy egészségügyi intézmény létesítésére kéne felhasználni.

A levélben részletesen kitér arra is, hogy a kormány által tett vállalások (gyalogos felüljáró kiépítése, repülőtéri kisvasút kiépítése stb.) nem racionálisan kivitelezhetőek. Az összes vállalás tekintetében megjegyzi, hogy olyan mértékű átalakításokra lenne szükség a városban, amelyből arra lehet következtetni, hogy a terület kihasználtsága inkább az autós forgalomra fog hagyatkozni. Az pedig semmikép nem lehet cél.

Zárásként pedig azt összegzi a közgazdász és közlekedési szakértő, hogy jelenleg a tervezeten sehol nincsen végleges vagy rész határidő sem megadva a beruházásra, ami szintén nem túl bizalomgerjesztő.

Vitézy Dávid teljes szakmai véleményét ide kattintva olvashatod.

