Súlyos dolog derült ki a magyarországi EU-befizetésekről: erre kevesen vettek volna mérget

Bár a felzárkóztatási és a helyreállítási forrásokhoz egyáltalán nem fért hozzá Magyarország a különböző jogállamisági tárgyú uniós eljárások miatt, de így sem lett befizető tagállam 2023-ban, még időszakosan sem a Portfolio szerint.

Bár a 2021-2027-es hétéves pénzügyi keretből Magyarország idén minimális mennyiségű forrást tudott csak lehívni a különböző EU-s jogállamisági tárgyú eljárások miatt, több jogcímen is érkeztek Magyarországra uniós támogatások - írja a Portfolio. A lap szerint egyrészről az előző, 2014-2020-as ciklus utófinanszírozásainak egy jelentős része még csak most érkezik be a magyar költségvetésbe, másrészről a központi, brüsszeli elosztású tételeket is teljesíti az EU, tovább a Közös Agrárpolitikával összefüggő támogatásokat is rendben utalják. Ráadásul az előlegkifizetéseket nem blokkolta a most feloldott horizontális feljogosító feltételekről szóló eljárás. Tehát az uniós rendeletekben rögzített, alaponként változó (2-3 százalékos) előleget Magyarországnak is kiutalták már az uniós büdzséből, amely előlegek összege 541 millió euró volt az elmúlt két évben, de ebből 216 millió eurót (82,6 milliárd forint) idén folyósítottak az Európai Bizottság információs oldala szerint.

Továbbá a részletes magyar adatokat megvizsgálva az látszik, hogy kizárólag a Végrehajtási Operatív Program számláira kért Magyarország eddig időközi kifizetést, amelyet a Bizottság éppen azért fizetett ki a fent jelzett blokkolási ügy mellett is, hogy el tudjanak indulni a fejlesztéspolitikai intézményrendszerben a folyamatok a 7 éves ciklus lebonyolítására (a személyi és intézményi keretek adottak legyenek), ezeket tehát ne lehetetlenítse el a Bizottság és a kormány közötti vita.

Összességében így jelentős mennyiségű uniós forrás érkezett meg Magyarországra a helyreállítási és ellenállóképességi eszköz (RRF), valamint a 2021-2027-es kohéziós források felfüggesztése mellett is. A kormány tervei szerint 948,2 milliárd forintnyi bevételt vártak az előző ciklus kohéziós részéből, valamint 325,44 milliárdot az RRF-ből, viszont a előbbinél a késői megállapodás miatt idén már biztosan egy forint sem érkezik meg. A mérleg így úgy fest, hogy papíron az évi 2765,2 milliárdos teljes magyar bevételi oldal közel fele, 1273 milliárd forint eshet ki biztosan az év végéig, miközben 1491 milliárd befolyhat a büdzsébe.

A mostanában bedobott kormányzati állítás tehát nehezen áll meg, hogy Magyarország nettó befizetője lenne az uniós költségvetésnek. A 662,6 milliárd forintnyi befizetés esetében a mindenféle uniós eljárások miatt blokkolt kifizetésekkel együtt nézve, a már beérkezett 1265,4 milliárd forinttal számolva is még mindig haszonélvezőnek számít - összegez a portál.