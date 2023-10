Izraeli-palesztin háború: 900 sebesültről tudnak, teljes mozgósítást rendeltek el Izraelben

Rakéták tömegét lőtték Izrael déli és középső részére a Gázai övezetből szombat reggel, fegyveres terroristák tucatjai hatoltak be izraeli településekre - jelentette a helyi média szombat reggel. Izraelben hét sebesültről, valamint egy 75 éves nő haláláról számolt be a közszolgálati csatorna a mentőszolgálatok közlése alapján a helyi idő szerint reggel fél hétkor kezdődött nagyszabású palesztin rakétatámadás nyomán. A mai nap híreit kronológiai sorrendben közöljük a Pénzcentrum összefoglalójában. Cikkünk frissül.

Az övezet szomszédságában élőket felszólították, hogy tartózkodjanak az óvóhelyek közelében, mert Gázából fegyveres terroristák tucatjai jutottak be Izrael területére, a szemtanúk beszámolói szerint az övezet melletti települések utcáin járkálnak. A Gáza környéki települések lakói, mintegy hetvenezer ember házaikba zárkózott a biztonsági utasításoknak megfelelően. A közszolgálati csatorna jelentése szerint nem csak az övezettel szomszédos települések vannak veszélyben, hanem motorokkal és járművekkel távolabbi településekre is eljutottak az állig felfegyverzett gázaiak.

Az izraeli hadsereg helyi egységei, kommandósok és helyi biztonságiak tűzharcokat folytatnak a behatolt gázai merénylőkkel, akik a helyi lakosok otthonait próbálják támadni és elfoglalni, több épületet sikerült birtokba venniük, ott véres csaták folynak az izraeli biztonságiakkal. Mohammed Deif, a Gázai övezetet irányító iszlamista Hamász terrorszervezet katonai szárnyának vezetője azt közölte, hogy mintegy ötezer rakétát indítottak szombat reggel Izrael felé.

Rakétatalálat érte a Gázai övezettel északon szomszédos városokat, Askelont és Javnét, valamint az ország középső részén Rison Lecionban és Ramléban is becsapódott lövedék, Jeruzsálemből légvédelmi riasztást jelentettek. A miniszterelnöki hivatal azt közölte, hogy a közeli órában rendkívüli biztonsági tanácskozást hívtak össze a tel-avivi főhadiszállásra.

Izraeli katonákat ejtettek túszul, utcai harcok folynak Izraelben a behatolt Hamász egységekkel

Délelőtt érkezett a hír, hogy miközben folyamatosan rakétákat lőnek a Gázai övezetből Izraelre, izraeli katonákat ejtettek túszul, s utcai harcok folynak Izraelben a behatolt Hamász egységekkel - jelentette a helyi média Izraelben. Palesztin hírforrások alapján az izraeli közszolgálati tévé arról számolt be, hogy izraeli katonákat ejtettek foglyul és hurcoltak a Gázai övezetbe a Gázai övezetet uraló iszlamista Hamász szervezet Izraelbe behatolt egységei.

Ablakokból készített, s az izraeli tévékben is bemutatott videofelvételek szerint nem csak gyalogos fegyveresek hatoltak izraeli területre, hanem járműveken közlekedő állig felfegyverzett Hamász-csoportok is, melyek az övezettől távolabbi területekre is eljutottak. A helyi tévé négy halottról számolt be egy direkt becsapódás nyomán a Negev-sivatag Kuszeife nevű, beduinok lakta településén. Ezzel legkevesebb ötre nőtt az izraeli halálos áldozatok száma a korábban bejelentett, szintén egy rakétatámadásban megölt 75 éves nővel.

A Raim erdőnél az ország déli részén egy a fiatalok által kedvelt rendezvényt tartottak, amelyet fegyveres hamászosok leptek meg. A fiatalok menekülni próbáltak, segítséget hívtak az izraeli biztonságiaktól, a tévé szerint sokan megsebesültek. Mintegy húsz helyen folynak harcok a Hamász behatolt fegyvereseivel, akik megtámadtak többek közt egy izraeli rendőrörsöt is. A szderoti polgármester felszólította városa és környékének lakosait a televízióban, hogy tartózkodjanak bezárt ajtók mögött óvóhelyeiken, semmiképpen ne menjenek az utcákra.

Joáv Galant védelmi miniszter széleskörű azonnali mozgósítást rendelt el a tartalékos erőknél. A jogrendszer átalakítása ellen a tartalékos szolgálat megtagadásával tiltakozó Áhim Benesek, vagyis fegyvertestvérek nevű szervezet felszólította tagjait, hogy vonuljanak be behívásuk esetén. A szervezők bejelentették, hogy elmarad a szokásos százezres szombat esti tömegtüntetés, melyet negyvenedik hete tartanak a jogrend átalakítása ellen.

A szombati munkaszüneti nap, és sátoros ünnep ellenére a hadsereg szóvivője felszólította a vallásosokat, hogy kapcsolják be rádiójukat, tévéjüket, hogy értesüljenek a biztonságiak esetleges felhívásairól. Ugyanakkor a vezetékek megsérülése miatt számos helyen megszűnt az áramszolgáltatás, és a folyamatos rakétatámadás miatt jelenleg nem tudják helyreállítani a szolgáltatást.

Kibi Sabtáj rendőrfőkapitány az állami és biztonsági vezetők közül elsőként megszólalt az izraeli közszolgálati televízióban, s bejelentette, hogy gyakorlatilag háborús helyzet van Izraelben, s egyelőre nem sikerült úrrá lenni a behatolt Hamász-egységeken. A miniszterelnöki hivatal bejelentette, hogy kora délután összeül a rendkívüli biztonságpolitikai kabinet a tel-avivi főhadiszálláson, majd délután ötkor kormányülést tartanak.

Szijjártó Péter: Magyarország elítéli az Izraelt ért terrortámadást

Magyarország elítéli az Izraelt szombat hajnalban ért terrortámadást, elismeri Izrael önvédelemhez fűződő jogát, és őszinte együttérzését fejezi ki a veszteségek miatt - írta a külgazdasági és külügyminiszter délelőtt a Facebook-oldalán. Szijjártó Péter közölte, a tel-avivi magyar nagykövetség munkatársai épségben vannak, folyamatosan tartják velük a kapcsolatot, és folyamatosan veszik fel a kapcsolatot azokkal a magyar állampolgárokkal, akik konzuli védelemre regisztráltak.

Az Izraelben tartózkodó magyarokat arra kérik, hogy bármilyen baj esetén azonnal forduljanak a magyar nagykövetséghez - írta a miniszter, megjegyezve, hogy eddig még nem érkezett segélykérés. Szijjártó Péter kiemelte, Magyarország a lehető leghatározottabban elítéli a brutális terrortámadást, elismeri Izrael önvédelemhez fűződő jogát, és őszinte együttérzését fejezi ki Izrael kormányának és az izraeli népnek az őket ért veszteségek miatt. "Izraeli kollégámat biztosítottam Magyarország támogatásáról és együttérzéséről" - írta a miniszter.

Konzuli védelem az Izraelben tartózkodó magyaroknak Magyarország arra kér minden Izraelben tartózkodó magyar állampolgárt, hogy regisztráljanak konzuli védelemre annak érdekében, hogy a magyar nagykövetség munkatársai fel tudják venni velük a kapcsolatot, és szükség esetén segítséget tudjanak nyújtani - írta a külgazdasági és külügyminiszter szombaton délután a Facebook-oldalán.



Szijjártó Péter szerint több mint száz Izraelben tartózkodó magyar állampolgárral állnak folyamatosan kapcsolatban, ők valamennyien jól vannak, magyar áldozatokról vagy sérültekről jelenleg nincs tudomásuk. Ugyanakkor a kritikus helyzetre való tekintettel arra kérnek minden Izraelben tartózkodó magyar állampolgárt, hogy regisztráljon konzuli védelemre a https://konzinfo.mfa.gov.hu/regisztralja-kulfoldi-utazasat oldalon. Emellett folyamatosan él az ügyeleti telefonszám is (+ 36 80 36 80 36), ahol az illetékes konzulok készek fogadni a hívásokat.



Szijjártó Péter közölte azt is, hogy a legfrissebb hírek szerint a tel-avivi Ben-Gurion repülőtér egyelőre nem zárt be, de egyes légitársaságok járataik törlésébe kezdtek, ezért tervezett utazás esetén fokozott tájékozódás szükséges.

11 magyar állampolgár tartózkodik a Gázai övezetben

Folyamatosak az egyeztetések és a kapcsolattartás minden magyar állampolgár biztonsága érdekében, a legfrissebb információk alapján jelenleg tizenegy magyar állampolgár tartózkodik a Gázai övezetben, többségében kiskorú gyermekek - írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán szombaton. Szijjártó Péter arról tájékoztatott, hogy valamennyi családdal felvették a kapcsolatot, a körülményekhez képest jól vannak, és az események alakulásának függvényében tervezik az övezet elhagyását.

A helyzet azonban kritikus, a jelenleg is zajló fegyveres összecsapások miatt ezen családoknak egyelőre életveszélyes megkísérelni a menekülést - közölte. "A helyszínen lévő diplomatáink már kapcsolatba léptek lehetséges nemzetközi partnerekkel egy összehangolt evakuációs művelet érdekében, amelyre már több sikeres példa is volt korábban" - írta a miniszter.

Sok halálos és sebesült izraeli áldozata van a Hamász támadásának Izraelben a mentők szerint

A Hamász iszlamista palesztin szervezet fegyveresei támadásának eddig legkevesebb huszonkét izraeli halálos és több mint ötszáz sebesült áldozata van az izraeli mentőszolgálat és a kórházak szombat kora délutáni közlése szerint. A meglepetésszerűen támadó fegyveresek elhurcoltak ismeretlen számú izraeli túszt a Hamász uralta Gázai övezetbe.

A szárazföldi támadásban a fegyveresek több mint tíz olyan izraeli települést támadtak meg, amely közel van az övezethez. Ezek közül hétben még helyi idő szerint délben is bent voltak. A szárazföldi támadással párhuzamosan a Hamász fegyveresei az övezetből több mint 2500 rakétát lőttek már ki Izraelre szombaton.

Izrael teljes mozgósítást rendelt el, Benjámin Netanjahu miniszterelnök pedig kijelentette: Izrael "háborúban áll".

A hadsereg Vaskardok fedőnéven hadműveletet indított, közben pedig mozgósít több tízezer tartalékost, köztük az összes kommandós egység katonáját. A Beér Seva-i Szoroka Kórház arról tájékoztatott, hogy eddig több mint kétszáznyolcvan sebesültet fogadtak be, akik közül hatvan súlyos vagy válságos állapotban van.

A mentőszolgálat véradásra szólította fel a lakosságot a kórházakban ellátott több mint ötszáz sebesült túlélése érdekében. Ennek eleget téve több százan állnak sorban Tel-Avivban, Haifán és Jeruzsálemben a véradó központok előtt.

A halottak között van Ofir Libstein, Saár Hanegev település önkormányzatának vezetője, aki a Hamász terroristáival folytatott tűzpárbajban vesztette életét. A közszolgálati tévé beszámolója szerint a harcoknak számos halálos áldozata van, de pontos számuk egyelőre nem ismert.

A sebesültek és a halottak száma várhatóan nőni fog, mert a mentők még nem tudtak bejutni több olyan településre, amelyet a Hamász fegyveresei megszállva tartanak. Harcok folytak még kora délután is az ellenőrzésük alatt lévő izraeli településeken. Ofakim faluban gyújtogatnak, és túszokat tartanak fogva egy lakásban.

A Háárec című izraeli lap arról számolt be, hogy kaotikus állapotok uralkodnak Rahatban, a Negev-sivatag legnagyobb beduin településén, amelyet szinte folyamatos rakétatámadás ér, de kevesebb mint tíz óvóhely áll a mintegy hetvenötezer lakos rendelkezésére.

Egyiptom közvetíteni próbál a Hamász és Izrael között

Egyiptom közvetíteni próbál a Hamász és Izrael között a szombat reggel kitört súlyos fegyveres konfliktus eszkalációjának megfékezésére. Szaúd-Arábia és az ENSZ emberi jogi főbiztosa is a polgári lakosokkal szembeni erőszak azonnali beszüntetésére szólította fel a feleket hírügynökségi jelentések szerint. Egyiptom "intenzív kapcsolatokat" folytat "befolyásos" nemzetközi felekkel a folyamatban lévő palesztin-izraeli eszkaláció megállítása érdekében. Az egyiptomi külügyminisztérium szóvivőjének szombati közleménye alapján Számeh Sukri egyiptomi külügyminiszter a "súlyos palesztin-izraeli eszkaláció" miatt telefonon egyeztetett Josep Borrell európai uniós külügyi főképviselővel.

Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa az erőszak azonnali leállítására szólított fel a Gázai övezetben és annak térségében, miután az övezetet uraló Hamász palesztin iszlamista szervezet az elmúlt évek legnagyobb támadását intézte Izrael ellen. "Ez a támadás borzalmas hatással van az izraeli civilekre" - mondta Türk egy nyilatkozatában. "Polgári lakosok soha nem lehetnek támadások célpontjai" - tette hozzá. Elítélte a támadást egyebek között India, Franciaország és a NATO is.

A kapcsolataik normalizálásáról Izraellel éppen ezekben a hónapokban tárgyaló Szaúd-Arábia a palesztinok és Izrael közötti ellenségeskedés "azonnali beszüntetésére" szólított fel. A kapcsolatok normalizálásáról folyó tárgyalásokon mindkét ország legfontosabb szövetségese, az Egyesült Államok közvetít. A királyság külügyminisztériuma közleményben szólított fel a civilekkel szembeni erőszak kerülésére és önmérséklet gyakorlására.

"A megszállás folytatása, a palesztin nép törvényes jogainak megtagadása és a hitbéli szentségei elleni szisztematikus provokációk megismétlődése a feszültségek elmérgesedéséhez vezethet" a szaúdi közlemény szerint. Az Irán támogatását élvező Hezbollah libanoni síita szervezet üdvözölte és "hősiesnek" nevezte a Hamász Izrael elleni támadását. Közölték, hogy közvetlen kapcsolatot tartanak fenn a palesztin vezetőkkel a palesztin területeken belüli és kívüli műveletek "folyamatos értékelése" végett.

A Hezbollahot az Egyesült Államok, Németország, az Egyesült Királyság, Izrael és az Arab Liga terrorszervezetnek minősíti.

Ali Hamenei ajatollahnak, Irán legfelsőbb politikai és vallási vezetőjének az egyik katonai tanácsadója is üdvözölte a Hamász "bátor offenzíváját" Izrael ellen az Isna iráni hírügynökség jelentése szerint. "Támogatjuk ezt a bátor, al-Aksza fedőnevű hadműveletet, és biztosak vagyunk abban, hogy az ellenállási front is támogatja" - közölte Jahja Rahim-Szafávi tábornok, a Forradalmi Gárda elitalakulat parancsnoka.

A teheráni külügyminisztérium közleménye szerint a Hamász támadása a palesztinok egyre nagyobb önbizalmának a jele Izraellel szemben. "Ebben a hadműveletben a meglepetést és más elemeket is kombinálva használtak, ami jelzi a palesztinok önbizalmát a megszállókkal szemben" - közölte Nasszer Kanaáni szóvivő, akit szintén az Isna idézett.

Nőket is túszul ejtett, a Gázai övezetbe hurcolt a Hamász az Izrael elleni támadása során

Legkevesebb hetven izraelit gyilkoltak meg az iszlamista Hamász Izraelbe behatoló egységei az izraeli mentőszolgálat délutáni közlése szerint. A Kan izraeli közszolgálati tévécsatorna már száz halálos áldozatról tud, és arról számolt még be szombat délután, hogy a fegyveresek több tucat izraelit túszul ejtettek, egy részüket a Gázai övezetbe vitték, köztük nőket is. Mintegy kilencszáz sebesült van kórházakban, közülük mintegy hatvanan súlyos vagy életveszélyes állapotban az egészségügyi intézmények beszámolói szerint.

Az övezet menti izraeli településekre behatoló fegyveres iszlamisták vérengzést hajtottak végre a civil lakosság körében, és a helyi média szavaival "mészárlást" a sivatagi techno zenei esten részt vevő fiatalok körében. A Hamász fegyveresei az övezettel szomszédos Beeri kibuc ebédlőjében ötven túszt tartottak fogva még a késő délutáni órákban is, Ofakimban pedig két terrorista egy családot annak lakásában. Az izraeli hadsereg egységei jelen vannak az övezettel szomszédos huszonkét településen, fokozatosan átfésülik őket, és állításuk szerint felül tudnak kerekedni a Hamász fegyveresein.

A Gázai övezetet irányító Hamász terrorszervezet bejelentette, hogy ötvenkét izraelit ejtett foglyul, közöttük katonák és civilek - nők is - vannak. Az Iszlám Dzsihád nevű terrorszervezet arról számolt be, hogy izraeli katonákat tart fogva. Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy a támadásra válaszul harci repülőgépek tucatjai támadják a Hamász hadállásait a Gázai övezetben, és lezárták az övezet melletti utakat a forgalom elől. A haditengerészet pedig videófelvételeket tett közzé arról, hogy megsemmisítette a hamászos fegyveresek több olyan motorcsónakját, amelyen be akartak hatolni Izrael vizeire. Becslésük szerint így többtucatnyi fegyverest öltek meg.

Az izraeli oktatási minisztérium közölte, hogy vasárnap - amely Izraelben a hét első munkanapja - nem lesz tanítás az ország oktatási intézményeiben.

Csaknem kétszázan haltak meg az izraeli megtorló légi csapásokban Gázában

Legkevesebb 198 embert megöltek, 1610 másikat pedig megsebesítettek a Gázai övezetre mért izraeli légi csapások - közölte a palesztin terület egészségügy-minisztériuma szombaton. A légi csapásokat a Gázai övezetet irányító iszlamista Hamász mozgalom által Izrael ellen elkövetett összehangolt offenzívára válaszul mérték a palesztin területre.

Ma (szombaton) legkevesebb 198 ember meghalt és 1610 megsebesült a Gázai övezetre mért izraeli légi csapásokban

- áll a tárca közleményében. Az izraeli hadsereg megerősítette, hogy palesztin fegyveresek legalább háromezer rakétát lőttek ki Izraelre, mintegy ezer fegyveres pedig beszivárgott izraeli területre. A Hamász azt állította, hogy mintegy ötven izraeli katonát és civilt is túszul ejtettek.

Az izraeli hadsereg közölte, hogy válaszul a Hamász intézményeit és főhadiszállását támadták, valamint néhány tucatnyi harci gépet vetettek be a tengerparti terület több térségében. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök közölte, hogy országa hadiállapotban van, és elrendelte a tartalékosok teljes mozgósítását. Mahmúd Abbász palesztin elnök sürgősséggel összehívta a legfőbb vezetők tanácskozását, amelyen hangsúlyozta, hogy a palesztin népnek joga van megvédenie magát az izraeli katonákkal és telepesekkel szemben.