Ezek a világ legélhetőbb országai 2023-ban: Magyarország csúnyán leszerepelt, hátul kullog

Elkészült az idei évben is a legjobb országok listája. A lista első helyét Svájc foglalja el, de az első 10-be került Nagy-Britannia és az USA mellet Németország, Svédország és Hollandia is. Magyarország a csehek mögött eggyel, a 49. a listán, de olyan országok nyomtak le minket, mint Mexikó, Dél-Afrika vagy Egyiptom.

A U.S.News elkészítette a 2023-mas legjobb országok listáját. Az előkelő első helyet Svájc foglalja el, az első 10 helyezet több különböző kontinens országaiból áll össze. Az USA, Új-Zéland, Ausztrália, Japán is az egy számjegyű helyezettek között van.

Mi alapján döntötték el, hogy melyik ország hányadik a listán?

A kutatást a U.S.News a World Reporttal és a Pennsylvaniai Egyetem Wharton School of the University of Pennsylvania professzora, David Reibstein közösen dolgozták ki. Először megállípatottak egy 73 kifejezésből álló listát, amelyekkel az országokat le lehet írni és hozzájárulnak egy modern társadalom sikeres működéséhez. A listán szereplő kifejezéseket egy kérdőív segítségével állapították meg, melyet márciustól júniusig lehetett kitölteni világszerte. Több mint 17 000 ember döntött arról, hogy egyes jelzőket mennyire tud társítani adott nemzetekhez. Majd ezekből hoztak létre egy olyan skálát, ami országok összehasonlítására is alkalmas.

Végül az így megszületett 73 jellemzőt 10 alrangsorba osztották és ezen szempontok mentén hozták létre az országok listáját. A 10 alrangsor:

Természetesen mindegyik kategória különböző súllyal van jelen a listában. A legnagyobb súlya a vállalkozó szellemnek van, ami cseppet sem meglepő, hiszen alapvetően a gazdasági mérőszámok tudják a legjobban behatárolni és meghatározni egy ország működését. A legkisebb mértékben az örökség, kaland és hatalom kategóriái vannak, melyek erősen függnek attól is, hogy mennyi pénze van egy adott országnak, tehát a gazdasági tényezőktől. A rangsorolást mindegyik kategóriára külön-külön elvégezték, és ezek alapján határoztak meg egy összesítő értéket, ami alapján megszületett a rangsor.

A 20 legjobb és Magyarország

A listát Svájc vezeti, de az első 20 helyezett között több európai orszég is helyet foglal. A kutatás során egyébként a kategóriák mellet rövid leírást is olvashatunk az országokról. Mindegyik ország esetén találunk egy rövid táblázat szerű kigyűjtést az alap gazdasági mutatókkal, mint például GDP, populáció nagysága vagy a régió. Ezeket az értékeket egy 4-5 bekezdéses összefoglaló írás követi, amiben az országra leginkább jellemző események, társadalomtörténeti jelenségek,gazdasági és földrajzi tényezők összegzése olvasható. Végül a legvégén találjuk a kategóriákat az arányokkkal és az azokban elért helyezésekkel.

Svájc egyébként külön a kategóriákon belül is igen jól szerepel, 23.helyezése a legrosszabb, az örökség és mozgatórugó kategóriákban, de például az üzleti életben való nyitottságban szintén első helyen áll. A környező országok közül Németország a 7. a listán, de a vállalkozói szellem kategóriájában második helyet foglal el. Franciaország a 12., de ott a 2. legmagasabb a kultúrális befolyásosság, ami azt gondolom senkit nem lep meg, tekintve a rengeteg híres francia márkát a piacon, ami ugyanakkor váratlanabb érték, hogy az üzleti élet felé a lista szerint kevésbé nyitottak, mindösszesen a 44.-ek.

A lista első 20 helye között több ázsiai ország is helyet kapott, azonban amelyiket talán a legérdemesebb részletesebben megtekinteni a 20. helyet elfoglaló Kína. Nem megdöbbentő adat, hogy a társadalmi cél tekintetében, amely hangsúlyozza az emberi jogok és nemek közti egyenlőség fontosságát, elég rossz helyen szerepel az ország, a 78. helyezést kapta.

Magyarország jellemzése

Na de mi a helyzet itthon? Összesítve a 49. helyet foglaljuk el, de érdemes részletesen megvizsgálni miket írnak hazánkról. A rövid összefoglalóban igen sok téma teret kap, a kezdeti könnyedebb témáktól, mint a beszélt nyelvek és földrajzi adottságaink, eljutnak a végén komolyabb bel-és külpolitikai témákhoz is. Szó esik az Európai Unióval megromlott kapcsolatunkról, vagy az igen magas korrupcióról is, ami a kérdőív szerint jellemzi országunkat.

A rövid áttekintésben nagy vonalakban átjárják a magyar történelmet, hogy hogyan jutottunk el az oszmánoktól, a szovjetizálódáson keresztül végül a többpárti rendszerhez és demokráciához. Érdekességként kiemelik, hogy bár nálunk is megjelenik a nyugat-európai jóléti társadalom, a magyar nyelv a mai napig sajátosságunk, ugyanis Európában a nyelvünk egyike, az indoeurópai nyelvcsaládnak, ami nem számít mindennaposnak. Valamint nevezetességeink között említik a termálfürdőket, és magát a fővárosunkat is, mely épitészeti pompája miatt egy időben a "Duna királynője" nevet viselte.

A leírásban helyet kap a magyar emberek világszíntű kiválósága a tudományokban és a művészetekben. Lakosságarányosan itthon van a világ legtöbb Nobel-díjas tudósa, és ugyan közülük sokan nem magyar egyetemen végzett kutatásért kapták meg a legrangosabb tudósoknak járó díjat, mégis pluszpontnak számít, hogy ilyen sok okos embert ad a világnak az országunk. Szintén büszkeségre ad okot a számos festő, zeneszerző és más ágakban alkotó művészeink munkássaga, mint például Bartók Béla vagy Csontváry- Kosztka Tivadar.

A kategóriák szerinti helyezéseink:

Kaland: 52

Agilitás: 49

Vállalkozói szellem: 36

Örökség: 39

Mozgatórugó: 81

Hatalom: 67

Életminőség: 35

Társadalmi cél: 26

A kategóriákon belül társadalmi cél és az életminőség kategóriákban állunk a legjobban, ami azt bizonyítja, hogy társadalmilag a légkör, az egymásra való figyelés és családbarát, barátságos környezet valósul meg a legjobban hazánkban. Azért az is jól látszik a listában, hogy a magas korrupció miatt a hatalom kategóriájában igen rossz helyen állunk, mindösszesen a 67. helyen.

A szomszédos országok közül akad olyan, amely majdnem felkerült a 20-es listára, Ausztria például csak 2-vel marad el a 20. helytől. Horvátország és Csehország nagyjából velünk egy helyezést értek el, előbbi a 45., utóbbi 48. Az összes többi szomszédos ország rosszabbul teljesített, Románia például az 55., Szlovákia csak a 63. a listán.