Itt az újabb történelmi mélypont: ma sem állt meg a forint zuhanása

Tovább folytatódott a forint esése ma is: az euró elérte a 430-as lélektani határt, sőt ma már 432-nél is járt a forint-euró árfolyam. A dollárnűl egészen 445 forintig ment ma az árfolyam, ez is új csúcsnak számít.