Újra mélyrepülésben a forint: közeledik az újabb mélypont?

Csütörtökön is folytatódik a forint kedd óta tartó mélyrepülése, a hétfőn még 395 forintos euróval és a dollárral szemben is kétheti mélypontra esett az árfolyama. Egy óra előtt nem sokkal egy újabb gyengülési hullámban az euró ára átlépte a 408 forintot, a dolláré 403 forint fölé ment. A forint a mostani árfolyamon kéthetes mélypontra gyengült az euróval szemben – legutóbb a történelmi 416 forintos euróárat is eredményező időszakban volt ilyen gyenge a pénzünk. A dollár szintén két hete volt a mostaninál drágább, július 14-én 405 forint fölött is járt az ára.