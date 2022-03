Szakértő: egész Ukrajna elfoglalása már nem valószínű, ez a három város most kiemelt célpont

Egész Ukrajna elfoglalására lekerült a napirendről, de a Fekete-tengertől elvághatják az orosz erők Ukrajnát, és a Dnyeper vonaláig az északi területeket is elfoglalhatják – mondta Kaiser Ferenc a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense az InfoRádiónak. A leghevesebb harcok jelenleg három város birtoklásáért zajlanak, és ez megadja az orosz előrenyomulás fő irányait – magyarázta.

Északon a fő célpont a főváros, Kijev, már három oldalról nagyjából körülvették az oroszok, és hasonló a helyzet Harkivnál. Délen a leghevesebb harcok Mariupolért zajlanak, ez a város kulcsfontosságú helyen van, mert a Krímből előretörő orosz erők és a Donyecket, Luhanszkot tartó szeparatisták között helyezkedik el. Ha Mariupolt sikerül biztosítani – és valószínűleg egy-két napon belül a várost birtokba fogják venni az orosz erők, de szórványos ellenállásra, lövöldözésre még akár hetekig lehet számítani –, valószínűleg Odessza lesz a következő célpont, és ha sikerül elfoglalniuk, teljesen elvágják Ukrajnát a Fekete-tengertől – adott jelentés a harci helyzetről a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. A szakértő már most is többezresre becsüli a támadások polgári áldozatainak számát.

A szakértő úgy véli, hogy a támadási irányok alapján az oroszoknak talán a fő céljuk az, hogy a Dnyeper vonaláig törjenek előre, mert ott még van jelentős orosz lakosság, bár már nincs többségben. Viszont az oroszul beszélők egy része is ukrán hazafinak vallja magát, tehát nem lesz könnyű a hódítás. A másik cél, hogy valószínűleg az egész Fekete-tengeri partvidék kell Moszkvának, hogy ezzel Ukrajnát szárazföldi bezártságú országgá tegye, megölje a külkereskedelmét, sokkal nehezebbé tegye a gazdaságának a regenerálódását. A nyugati ukrán területekre viszont nem is biztos, hogy be fognak törni az orosz csapatok.