Már csak ez hiányzott: nem elég a covid, ettől szenvedhet több tízezer magyar 2025 elején

Kezdetét vette a 2025. évi pollenszezon - közölte az NNGYK. A 2025. év 2. hetében a pár napig tartó enyhe időjárás hatására a folyamatosan monitorozó őrszem állomások közül néhánynál már regisztrálták a mogyoró, a ciprus- és tiszafafélék, az éger, továbbá a kőris pollenszemeit, jellemzően még alacsony koncentrációban. A pár napos enyhe időjárás után azonban január közepén a fagyok visszatértével hamar visszaesett ezen korai allergének pollenszórása.

A hétvégén a felmelegedés hatására ismét felerősödött a legkorábban virágzó fák pollenszórása, országszerte elindult a 2025. évi pollenszezon - közölték. A mogyoró virágporát egyre több helyen regisztrálják tüneteket okozó mennyiségben, a napokban várhatóan országosan eléri a közepes szintet. Az éger, valamint a ciprus- és tiszafafélék virágporának koncentrációja jellemzően alacsony, azonban gyorsan emelkedik, illetve a kőris pollenszemei is megjelentek már a levegőben.

A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően alacsony. A korai fák pollenjére allergiások készüljenek fel az allergiás tünetek megjelenésére, melyek elsősorban orrfolyás, tüsszögés, köhögés formájában jelentkezhetnek - közölte az NNGYK.

Óvatosan az orrsprékkel

Egy kutatás szerint csak a magyarok 40%-a használja tudatosan pár napig az ún. érszűkítő, nyálkahártya lohasztó hatóanyagot tartalmazó orrspray-ket, és csak minden második magyar tudja, hogy 5-7 napos alkalmazás után rájuk lehet szokni. Minden 20. magyar allergiaszezonban is az ilyen orrspray-khez nyúl, és nem tart a rászokástól, holott ezeket célzottan nátha, influenza stb. esetén a bedugult orr gyors kidugítására szabad csak alkalmazni maximum egy héten át, ahogyan ez a tájékoztatójukban is szerepel.

Sok magyar táskájában, éjjeliszekrényén van az allergiaszezonban ún. érszűkítő, nyálkahártya lohasztó hatóanyagot tartalmazó orrspray, amit, ha nem használna rendszeresen, akkor nem kapna rendesen levegőt, mert már hozzászokott a használatához. A kutatás alapján a lakosság 9%-a volt már orrspray-függő, 6%-a pedig jelenleg is az. Ez pedig azon túl, hogy bosszantó lehet, komoly egészségügyi mellékhatásokat is okozhat; a felesleges pénzkidobásról nem is beszélve.