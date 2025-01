Te is rosszul alszol? Érdemes kipróbálnod ezt a trükköt, rengetegen embernek segít

A munkahelyi körülmények és az alvásminőség összefüggéseit vizsgálta egy új amerikai kutatás. Az eredmények szerint az ülőmunkát végzők körében jelentősen magasabb az álmatlanság kockázata, míg a nem hagyományos munkarendben dolgozók alvási szokásai is kedvezőtlenebbek. A szakértők szerint apró változtatásokkal javítható a helyzet - jelentette a CNN.

A Journal of Occupational Health Psychology című szakfolyóiratban január 7-én megjelent tanulmány több mint 1000 munkavállaló adatait elemezte 10 éves időszak alatt. A kutatók azt vizsgálták, hogyan befolyásolja a munkakialakítás a dolgozók alvási szokásait.

Már tudjuk, hogy az alvás olyan közel áll a dolgozók termelékenységéhez és jólétéhez, mint egy csodafegyver, mégis az, ahogyan a munkakialakítás megváltoztatta a munkát, veszélyezteti az alvás egészségét

- nyilatkozta dr. Claire Smith, a tanulmány vezető szerzője, a Dél-Floridai Egyetem pszichológia adjunktusa.

A résztvevők hat alvás-egészségügyi mutató segítségével számoltak be alvási szokásaikról a vizsgálat kezdetén, majd egy évtizeddel később. A kutatók három különböző alvás-egészségügyi kategóriát határoztak meg: a jó alvók, az álmatlanságban alvók és a felzárkózó alvók csoportját.

Az eredmények szerint a nem hagyományos munkarendben, különösen az éjszakai órákban dolgozók 66%-kal nagyobb valószínűséggel tartoztak a felzárkózó alvók kategóriájába. Smith megjegyezte, hogy a fehérgalléros munkavállalók gyakrabban sorolhatók a jó alvók vagy az álmatlanságban alvók csoportjába, míg a kékgallérosok nagyobb valószínűséggel tartoznak a felzárkózó alvók közé a megterhelő műszakrendjük miatt.

A kutatás arra is rávilágított, hogy az álmatlanságban alvók 90%-ánál akár 10 évvel később is folyamatos tünetek jelentkeztek. Ez a csoport a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, a depresszió és a gyengeség 72-188%-kal nagyobb kockázatának is ki van téve egy másik tanulmány szerint.

Dr. Luis Buenaver, a Johns Hopkins Egyetem viselkedéses alvásgyógyászati programjának igazgatója kiemelte a kutatás jelentőségét:

A tanulmány nagy mintanagysága és a statisztikai technika, amely lehetővé teszi az önkéntesek alvási szokásainak hosszabb időn keresztül történő nyomon követését, hihetetlenül értékessé teszi a kutatást.

A szakértők szerint apró változtatásokkal javítható a helyzet. Smith azt javasolja, hogy az ülőmunkát végzők iktassanak be rövid szüneteket a nap folyamán, hogy mozogjanak. Buenaver azt tanácsolja, hogy állítsanak be óránkénti riasztást a telefonon mozgásemlékeztetőként, és használják a lépcsőt a lift helyett.

A kutatók azt is javasolják, hogy lefekvés előtt két órával kapcsoljuk ki az okostelefonokat és a számítógépeket, vagy használjunk kékfény-szűrőt a készülékeken. Az éjszakai műszakban dolgozók számára a fényexpozíció szabályozásával lehet segíteni a cirkadián ritmus beállítását.

"Azt a pozitív üzenetet szeretném közvetíteni, hogy lehet változtatni" - hangsúlyozta Buenaver. "Még a kis viselkedésbeli változások is jelentős változást eredményezhetnek, ha kitartóak vagyunk."