Tényleg kozmetikázzák a pesti légszennyezettségi adatokat? Tisztul a kép, minden egy irányba mutat

Furcsa értékeket produkáltak a pesti légszennyezésmérők szilveszterkor, nem mértek annyi károsanyagot, mint a 2023-as tűzijátékozáskor. Ennek oka az lehet, hogy már a december 31-e előtti napokban is magas volt a légszennyezettség, így nem voltak kiugróak az értékek. A HungaroMet szerint minden állomás jól működik, ugyanakkor a Levegő Munkacsoport kiemelte: több berendezés is rossz helyen van, ami torzíthatja az adatokat.

Furcsa értékeket produkáltak a légszennyezésmérők szilveszterkor: általában a tűzijátékozás miatt több szén-dioxidot, szén-monoxidot, nitrogént, kén-dioxidot és szálló port szoktak mérni a levegőben, ám most kisebb volt ez a kilengés Budapesten - írja a Telex. Míg 2023 decemberének végén a szálló por (PM2,5) a zsúfoltabb helyeken, mint például az Erzsébet téren megugrott, addig 2024 hasonló időszakában harmada volt csak az egy évvel korábbi értéknek és hasonló volt a tendencia a többi mérőállomáson is.

A lap szerint ennek oka az is lehetett, hogy 2024-ben már a szilveszter előtti napokban is eleve magas volt a légszennyezettség, és ehhez képest kisebb arányú volt a tűzijátékozás utáni emelkedés. A HungaroMet köztlése szerint az állomásaik nem hibásodtak meg, szilveszterkor is működtek, igaz, néhány budapesti és Pest vármegyei állomásoknál kommunikációs hiba volt, de a mérési adatok a hiba elhárítása után frissültek a honlapon.

Hozzátették: a tűzijátékokból származó légszennyezettséget a most használt módszerekkel nem lehet pontosan mérni. Ahhoz, hogy kifejezetten a tűzijátékok hozzájárulását ki lehessen mutatni, nagy térfogatáramú mintavevővel kellene mintát venni, majd a levett mintát laboratóriumban különböző elemekre vizsgálni. Ennek ellenére azért sejthető, hogy az éjfél körül megugró szennyezettségi értékek a tűzijátékoknak tulajdoníthatók - írta a HungaroMet.

Szegő Judit, a Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodájának munkatársa arról beszélt, sok mérőállomás egyébként nem jó helyen van, például az Erzsébet téri eredetileg jó helyen volt, de a amikor a Lánchíd felújítása megkezdődött, és az autóforgalom jelentősen csökkent, az állomást nem helyezték át. A Teleki téren sem a forgalmas területen, hanem egy fás parkban van az állomás, ami szintén toríthatja az adatokat.