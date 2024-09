Már az orvosok sem tudják, mi folyik itt: hatalmas veszélyben a magyar tinik egészsége?

A kutatók továbbra is keresik a választ arra a kérdésre, hogy miért lépnek a lányok egyre fiatalabban a pubertáskorba. Bár vannak ígéretes nyomok, még nincs egyértelmű magyarázat erre a jelenségre.

Az elmúlt évtizedekben megfigyelhető, hogy a gyerekek korábban kezdik a pubertálást mint korábban. Ez valószínűleg környezeti, életmódbeli és anyagcsere-tényezők együttes hatásának köszönhető, de a pontos okok még rejtélyesek a tudósok számára.

Jelenleg a lányok átlagosan 11, a fiúk 12 éves korukban lépnek a pubertáskorba. Ha ez lányoknál 7, fiúknál 8 éves kor előtt következik be, korai pubertálásról beszélünk, ami hosszú távú egészségügyi problémákhoz vezethet - számolt be az Euronews.

Az 1990-es években az amerikai lányoknál figyelték meg először a korai pubertálás felé való eltolódást, amit akkor az elhízási járvánnyal magyaráztak. A 2000-es évek elejétől azonban Európában is egyre több gyereknél tapasztalták ezt a jelenséget.

Orvosként és kutatóként aggaszt, hogy egyszerűen nem tudjuk, mi folyik itt

- nyilatkozta Dr. Anders Juul, a Koppenhágai Egyetemi Kórház gyermekendokrinológusa az Euronews Healthnek.

A kutatók több lehetséges okot is vizsgálnak. Az elhízás továbbra is fontos tényezőnek tűnik, de önmagában nem magyaráz mindent. Felmerült az endokrin rendszert károsító vegyi anyagoknak való kitettség szerepe is, de erre még nincs egyértelmű bizonyíték.

Életmódbeli tényezők, mint a mozgásszegény életmód és a megnövekedett képernyőidő szintén hozzájárulhatnak a korai pubertáshoz. Emellett a stressz és bizonyos családi körülmények hatását is vizsgálják a kutatók.