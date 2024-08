Ebből még baj lehet: elismerték, óriási hiány van itthon szamárköhögés elleni vakcinákból

A szamárköhögés fertőzés gyors terjedése és az új járványügyi ajánlások miatt jelentősen megnőtt a kereslet a betegség elleni védőoltás iránt - írja a Portfolio.

A szamárköhögés terjedését a Pénzcentrum is részletesen nyomon követi, legutóbb már haláleset is történt Magyarországon. Néhány héttel ezelőtt újabb adag vakcina szállítmány érkezett az országba, ám úgy tűnik, a patikákban máris hiány van a felnőtteknek szóló ismétlő védőoltásból, noha információk szerint ez az állapot átmeneti, és hamarosan érkezik egy nagyobb szállítmány.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a betegség súlyosságára tekintettel három ajánlást adott ki, különösen a 2-3 hónapos csecsemők védelme érdekében, akik még nem kapták meg a védőoltást.

Az NNGYK hangsúlyozza, hogy a szülést követő első 6-8 hétben kerüljék a zsúfolt helyeket és korlátozzák az újszülöttek látogatását. Javasolják továbbá a várandós kismamáknak az emlékeztető oltást, valamint az újszülöttel egy háztartásban élő családtagoknak és a csecsemő gondozásában résztvevőknek is. A növekvő kereslet miatt a felnőttek számára elérhető elsődleges vakcina hiánycikké vált, azonban helyettesítő készítményként az Adacel Polio is használható, bár ez is nehezen hozzáférhető a patikákban.

A várakozások szerint a következő héten több nagykereskedőn keresztül érkező szállítmány elegendő lesz az év hátralévő részének igényeinek kielégítésére. A gyártók előre lekötött gyártási kapacitásai miatt időbe telik, míg az új igényekhez alkalmazkodni tudnak, ezért fordulhatnak elő időszakos hiányok. A NNGYK-tól várható frissítések alapján remélhetőleg hamarosan stabilizálódik a vakcina-ellátás.