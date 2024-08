Olimpia 2024: dráma a párizsi uszodában, hordágyon vitték el az úszónőt

Asztmás roham miatt lett rosszul Tamara Potocka szlovák úszónő a párizsi olimpia pénteken. A 21 éves versenyző a 200 méter vegyes előfutama után lett rosszul. Összeesett, majd oxigénmaszkot kapott és hordágyon vitték el.

"Tamara Potocka asztmás betegségben szenved. Az úszása után rohama volt, mert nem kapta meg a gyógyszerét" - mondta Ivana Lange, a szlovák válogatott egyik edzője. "Az orvosi szobában oxigént kapott, és valószínűleg gyógyszert is. Már mindenre reagál és kommunikál is. Most egy kis időt kórházban fog tölteni megfigyelés céljából." Potocka összesítésben a 23. helyen végzett, így nem jutott tovább.

Abban a futamban, amely előtt a szlovák Tamara Potocka rosszul lett az úszása után, magyar szereplő is volt. Sebestyén Dalma nem jutott tovább 200 méter vegyesen pénteken, a párizsi olimpia úszóversenyeinek hetedik napján. A győriek 22 éves versenyzője a 18. nevezési idővel (2:10.87) érkezett a francia fővárosba, az olimpiai bajnokoktól hemzsegő mezőnyben azonban nem volt esélye a továbbjutásra, futamában csak nyolcadikként zárt 2:15.16 perccel, amivel összesítésben a 25. lett.