Brutális adat jött ki az elhízás elleni orvosságokkal kapcsolatban: ezekkel azért van baj

Nemrég tudósok egy csoportja azonosított két neuroncsoportot az agyban, amelyek az étkezés előtti és utáni teltségérzetért felelősek. Ez új megvilágításba helyezi a legújabb elhízás elleni gyógyszerek, működését, amelyek már étkezés előtt is jóllakottságot idéznek elő - tudósított a Nature Magazin.

A tudományos kutatások új eredményeket hoztak az elhízás elleni gyógyszerek hatásmechanizmusának megértésében. Nemrég számoltunk be egy forradalmi gyógyszerről, amely minden eddiginél hatékonyabban lép fel az elhízás ellen.

Most egy friss tanulmány, amely a Science folyóiratban jelent meg, két különböző neuroncsoportot azonosított az agyban, amelyek kulcsszerepet játszanak az étkezés előtti és utáni teltségérzet kialakításában. Ez a felfedezés új perspektívát nyit az elhízás kezelésében alkalmazott gyógyszerek működésének megértésében.

A vizsgálat során a tudósok rámutattak arra, hogy bizonyos elhízás elleni gyógyszerek képesek előidézni a teltségérzetet még étkezés előtt is. Ezek a gyógyszerek a glükagonszerű peptid-1 (GLP-1) hormont utánozzák, amely befolyásolja az agyi aktivitást és csökkenti az étvágyat.

A kutatók kísérleteket végeztek egerekkel és emberekkel egyaránt. Az egereknél mesterségesen stimulálták és gátolták a DMH neuronjait, ami befolyásolta az állatok étkezési viselkedését. Az embereknél pedig olyan résztvevőket vizsgáltak, akik liraglutidot szedtek elhízás kezelésére. Megfigyelték, hogy ezeknél az embereknél az étel látványa is elegendő volt ahhoz, hogy teltségérzetet keltsen.

A tanulmány szerint két különböző neuronpopuláció felelős a teltségérzetért: egyikük az étkezést megelőzően aktív, míg a másik csak evés közben válik aktívvá. Ez alátámasztja azt az elképzelést, hogy létezik anticipatív és evést követő teltségérzet.

Ezen eredmények fontosságát több szakértő is kiemeli. Allison Shapiro szerint ezek a megfigyelések beleillenek abba az elképzelésbe, hogy két típusú teltségérzet létezik. Karolina Skibicka hozzáteszi, hogy ezek a felfedezések rávilágítanak arra is, hogy egy adott agyterületen belül is eltérő funkciókat láthatnak el az agyi neuronok.

Amber Alhadeff professzor hangsúlyozta annak fontosságát, hogy ezeket az eredményeket mind állatkísérletekben, mind emberi vizsgálatokban megerősítsék. Ez segít jobban megérteni és finomítani az elhízás elleni gyógyszerek alkalmazását.

Összegezve, ez a kutatás jelentős lépést jelenthet az elhízás kezelése terén alkalmazott terápiák fejlesztése felé. Lehetőséget nyújt arra, hogy jobban megérthessük és célzottabban alkalmazzuk ezeket a gyógyszereket annak érdekében, hogy hatékonyabb kezeléseket biztosíthassunk az érintettek számára.