Klórgázszivárgás a híres magyar uszodában: kivonult a katasztrófavédelem, sokan kerültek kórházba

Gázszivárgás miatt tizenegy embert vittek kórházba szerda délelőtt a szombathelyi fedett uszodából - közölte a létesítményt üzemeltető Vasivíz Zrt. műszaki igazgatója a városi televíziónak nyilatkozva.

Németh Gábor elmondta: az épület mellett, szabad téren szokásos uszodatechnológiát alkalmazva sósavat fejtettek át egy tartályba, amelyben - mint kiderült - előzőleg kis mennyiségű hipó is volt, így a két vegyszer reakcióba lépett, klórgáz képződött, amely az épület légtechnikai rendszerén keresztül bekerült az uszoda légterébe.

Hozzáfűzte: az épületet azonnal kiürítették, a mentők, a katasztrófavédelem és a rendőrség is kivonult a helyszínre, ahol a vendégek és az uszoda dolgozói közül többen panaszkodtak torokkaparásra, légzési nehézségekre, a mentők 11 embert vittek további kivizsgálásra kórházba.

Németh Gábor megerősítette: egy óvodai csoport is tartózkodott az uszodában, de közülük senki nem lélegezte be a gázt, őket - ahogy kiderült a szivárgás - azonnal egy másik épületbe kísérték. A mentők a gyerekeket is megvizsgálták, majd a csoport elhagyta az uszodát. Az épületet átszellőztették, de szerdán már nem nyitnak ki. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta: 11 felnőttet vittek a Szombathelyi Markusovszky Kórházba enyhe légúti panaszokkal, senkinek nem volt súlyos az állapota.