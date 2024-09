Kiderült az igazság a hepatitis B oltásokról: ez rengeteg szülőt, gyermeket érint

A hepatitis, vagyis a fertőző májgyulladás korunk egyik legveszélyesebb vírusos betegsége, amely az egész világon elterjedt. Különösen a hepatitis B-vírus általi fertőzés okozhat súlyos elváltozásokat. A fertőző megbetegedések és járványok megelőzése érdekében a 7. osztályos tanulók kötelező hepatitis B elleni védőoltást kapnak - olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) közleményében.

A gyerekek immunrendszerének érése a magzati kortól kora serdülőkorig tart. A veleszületett immunitás mellett rendkívül fontos a megfelelő szerzett ellenállóképesség kialakulása is, melyben a védőoltásoknak fontos szerepük van. A Hepatitis B (májgyulladás) a világon rendkívül elterjedt fertőző betegség, a májzsugor és a májrák legfőbb okozója. A vírus nagyon fertőző, akár egyetlen csepp testnedvvel vagy vérrel is átvihető. A fertőzés akár krónikussá is válhat, hosszútávú egészségromlást okozva.

A fertőző megbetegedések és járványok megelőzése érdekében a 7. osztályba járó gyerekek életkorhoz kötött kötelező hepatitis B elleni védőoltást kapnak 3 részletben. Az első oltás beadására szeptemberben kerül sor. A társadalom többsége tisztában van és elfogadja a gyerekkori védőoltások szükségességét, az általuk nyújtott védelmet értéknek tekinti, azonban az interneten terjedő álhírek még azokat is elbizonytalaníthatják, akik egyébként fontosnak vélik a védőoltásokat.

Az iskolai kampányoltásként végzendő hepatitis B elleni védőoltást egy, az EU-ban már 2001 óta alkalmazott vakcinából fejlesztették ki annak érdekében, hogy egy tiomerzál tartósítószert nem tartalmazó vakcina jöjjön létre.

Hasonlóan más gyógyszerekhez, a HBVAXPRO vakcina engedélyezése is olyan szigorúan szabályozott preklinikai és klinikai adatokon alapult, melyek alapján a készítmény hatásossága és biztonságossága vizsgálható. Az oltóanyagot az Európai Unió tagállamainak gyógyszerhatóságai értékelték, amelyek egyértelműen igazolták a készítmény hatásosságát és biztonságosságát.

A HBVAXPRO 5 mikrogrammos oltóanyag, a Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező többi gyógyszerhez és oltóanyaghoz hasonlóan biztonságosan alkalmazható az orvosszakmai szabályok figyelembe vételével.

Az ügy előzménye

Az hogy az NNGYK most hívja fel a figyelmet a hepatitis B elleni védőoltás biztonságosságára, nem véletlen. Több fórumon is terjed ugyanis egy olyan álhír, hogy "az idei évtől használt oltóanyagot nem vizsgálták be megfelelően, és így kezdték használni." Ezt többek között egy publikus Facebook-posztjában Dr. Csukás Éva gyermek háziorvos is megfogalmazta.

A szakember a mondandóját azzal zárta, hogy "Kérem tehát, hogy ne dőljenek be senkinek, aki félelmet akar kelteni, viszont, ha úgy gondolják, osszák meg ismerőseikkel is ezt az információt, hogy minél többeket elérjen!" Ebből adódóan valószínűsíthető, hogy az álhír fogyasztása nagyobb méreteket öltött, ezért lépett az NNGYK is.