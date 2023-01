Komoly bajban vannak a magyar háziorvosok: őket sem kerüli el a fenyegető rezsidémon

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A fenyegető rezsiköltség emelkedés miatt a MOK Háziorvosi Csoportja kérdőíves felmérést végzett a kollégáik körében. Mint kiderült, a magyar praxisok többsége nem kap támogatást a rezsiköltségeket illetően az önkormányzatától, sőt, nagy részüknek az iparűzési adót is teljes egészében be kell fizetniük ezen a télen is.

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) háziorvosok körében végzett kérdőíves felmérést a rendelők rezsiköltségeivel kapcsolatban. A kérdőívre több mint 1600 válasz érkezett, a válaszadók kb. 2/3-a háziorvos, 1/3-a fogorvos, ez megfelel az alapellátó körzetek egymáshoz viszonyított arányának. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mint kiderült, a magyar praxisok többsége nem kap támogatást a rezsiköltségeket illetően az önkormányzatától, és a fogorvosok közül kevesebben kapnak ingyenesen biztosított rendelőt. A praxisok több mint 2/3-ában gáz biztosítja a fűtési lehetőséget, további több mint 1/5-ében távhő. Ezen kívül a praxisok több mint felében nincs az alapértelmezett fűtésen kívül más fűtési módra lehetőség. Kevesebb mint egyharmaduk rendelkezik fűtésre is alkalmas légkondícionáló berendezéssel A praxisok kis hányada, kevesebb mint 14 %-a használ megújuló energiaforrást. A háziorvosi és fogorvosi praxisok 3/4-e nem kap iparűzési adó kedvezményt vagy mentességet. A praxisok abszolút többsége minden településtípuson saját vállalkozásán keresztül fizeti a rezsit, a községekben számottevő még az önkormányzat szerepvállalása, illetve a kisebb városokban és a fővárosban a költségmegosztás intézménye. A falusi rendelők kb. felében a válaszadó (fog)orvos egyedül dolgozik, ez az arány a városokban már csak a kollégák negyede, a fővárosban pedig ez a jelenség elenyésző. Ehhez kapcsolódik az is, hogy a községekben működő praxisoknál jóval gyakoribb (30 százalék körüli) az a jelenség, hogy az adott praxis több településen, vagy több rendelőben ad szolgálatot. A megyeszékhelyeken, illetve a fővárosban az ilyen praxisok aránya alacsony, ill. elenyésző. Az egyes (áremelés előtti) rezsiszámlák összegében nincs számottevő eltérés a kisebb-nagyobb településeken működő praxisok által közölt adatok között. A várható emelkedés mértékének megítélésében viszont van különbség: a nagyvárosokban és a fővárosban üzemelő praxisok válaszadói borúláttóbbak, és sokkal nagyobb arányban jelölték be a durva (8-10-szeres, vagy még nagyobb) emelést, mint a kisebb településeken dolgozó kollégák. Itt a megoldás A helyzet megoldása érdekében a minisztériumtól a Kamara az alábbiakat kéri: Iparűzési adó mentesség kiterjesztését a NEAK finanszírozás teljes összegére

A NEAK praxisfinanszírozás rezsitámogatás sorának növelését a kamara által javasolt egységes 640 ezer forintra

Szeretnék felhívni az önkormányzatok figyelmét arra, hogy az egészségügyi alapellátás szolgáltatás mindenkori biztosítása jogszabály szerinti kötelességük.

Közfeladatot ellátó vállalkozásokként az alapellátó szolgálatok az önkormányzatok döntésétől függetlenül szerződhessenek önállóan a közüzemi szolgáltató cégekkel az így kedvezményesebb díjszabású szolgáltatásra.



Címlapkép: Getty Images

