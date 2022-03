Megjelent a rendelet a járványügyi intézkedések eltörléséről: itt vannak a pontos részletek

A maszkviselési kötelezettség hétfőtől megszűnik a tömegközlekedési eszközökön, az üzletekben, a bevásárlóközpontokban, a postákon, az ügyfélszolgálatokon, a színházakban, a mozikban, a múzeumokban és sportrendezvényeken, valamint a vendéglátó egységek dolgozóinak sem kell maszkot viselniük munkájuk során.

Mint ahogy arról csütörtökön beszámoltunk, hétfőtől eltörlik a kötelező maszkviselést Magyarországon, és más járványügyi szabályok is megváltoznak. Gulyás Gergely a Kormányinfón jelentette be, hogy átmenetileg kivezetik az oltási igazolványhoz kapcsolódó szankciókat is.

Péntek este meg is jelent az ezt szabályzó kormányrendelet, melyből további részletek is kiderülnek. A maszkviselési kötelezettség hétfőtől megszűnik

a tömegközlekedési eszközökön,

az üzletekben,

a bevásárlóközpontokban,

a postákon,

az ügyfélszolgálatokon,

a színházakban,

a mozikban,

a múzeumokban és sportrendezvényeken, valamint

a vendéglátó egységek dolgozóinak sem kell maszkot viselniük munkájuk során.

Fentieken túl megszűnik minden olyan korlátozás, amely védettségi igazolványhoz kötötte valamely hazai szolgáltatás igénybevételét. Megszűnnek a rendezvényekre vonatkozó korlátozások, nem kell már védettségi igazolvány sportrendezvényre, kulturális rendezvényekre, zenés- táncos rendezvényre, 500 főnél nagyobb létszámos szabadtéri rendezvényekre sem. A Magyarország területére történő beutazással kapcsolatos korlátozásokat is feloldja a kormány.

A rendelet kimondja, hogy a munkáltató döntésétől függően, de legkésőbb 2022. április 1-jén megszűnik az e rendelet alapján elrendelt vagy alkalmazott fizetés nélküli szabadság, illetve illetmény nélküli szabadság. Vagyis már nem büntethető az, aki nem veszi fel az oltást a kötelező munkáltatói előírás ellenére.