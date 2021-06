Koronavírus: tavaly ősz óta nem hunytak el ilyen kevesen

106 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 807 428 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 2 idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 950 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 734 627 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 42 851 főre csökkent. 289 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 43-an vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 5 389 058 fő, közülük 4 360 313 fő már a második oltását is megkapta. Magyarország továbbra is második az uniós oltási ranglistán. A magyar lakosság 55%-a már megkapta az oltást, szemben az uniós 44%-os átlaggal. Eddig 5 millió 393 ezren regisztráltak és közülük 92% már fel is vette az oltást. A 12-15 éves korosztályban eddig 40 ezren regisztráltak és 4 ezer gyermek már megkapta az oltást. Az érvényes regisztrációval rendelkezők automatikusan tudnak az interneten időpontot foglalni az oltásra. Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető. Folyamatosan regisztrálhatnak a Magyarországon élő külföldiek és a külhoni magyarok is, oltásuk a közeljövőben megkezdődik.