Autósok, figyelem! Baljós előrejelzés jött az üzemanyagárakról: ezt mindenki meg fogja érezni

Az olajárak csökkentek csütörtökön, miután az Egyesült Államok újabb szankciókat vezetett be Oroszország ellen, és az amerikai nyersolajkészletek a vártnál nagyobb mértékben apadtak. A globális kínálat szűkössé válhat, miközben a kereslet növekedése továbbra is India és Kína utazási tevékenységeitől függ. Az OPEC+ azonban óvatosan kezeli a termelés növelését, miközben a geopolitikai helyzet és a gazdasági kilátások is bizonytalanok.

Az olajárak csütörtökön kissé csökkentek, miután az előző napon több hónapos csúcsot értek el az Egyesült Államok Oroszország elleni szankciói és az előrejelzettnél nagyobb mértékű amerikai nyersolajkészlet-csökkenés miatt - írja a Reuters. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A Brent nyersolaj határidős ára 37 centtel (0,5%-kal) csökkent, és 81,66 dollár/hordó szinten állt 10:42 GMT-kor, miután az előző napon 2,6%-kal emelkedett, és elérte a 2022. július 26. óta legmagasabb szintet.

Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) nyersolaj ára 35 centtel (0,4%-kal) csökkent, 79,69 dollár/hordóra, miután szerdán 3,3%-kal emelkedett, és elérte a 2022. július 19. óta legmagasabb szintet. Az amerikai nyersolajkészletek a múlt héten 2022 áprilisa óta a legalacsonyabb szintre csökkentek az export növekedése és az import csökkenése miatt – közölte szerdán az Energiaügyi Információs Hivatal (EIA).

A 2 millió hordós csökkenés nagyobb volt, mint az elemzők által várt 992 ezer hordós csökkenés a Reuters felmérése szerint. A visszaesés tovább szűkítette a globális kínálatot, miután az Egyesült Államok szélesebb körű szankciókat vezetett be az orosz olajtermelők és szállítók ellen. Ezek a szankciók Moszkva legnagyobb ügyfeleit arra késztették, hogy világszerte új szállítási forrásokat keressenek, miközben a szállítási költségek is megemelkedtek. A Biden-adminisztráció szerdán további szankciókat vezetett be Oroszország katonai-ipari bázisa és a szankciók megkerülésére irányuló mechanizmusok ellen. Hétfőn Donald Trump leteszi esküjét, és második ciklusát kezdi az Egyesült Államok elnökeként. A jelenlegi olajárszint mellett konfliktus alakulhat ki a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetével (OPEC), ha Trump a korábbi stratégiáját követi. Első ciklusában ugyanis arra szólította fel a csoportot, hogy csökkentse az árakat, amikor a Brent elérte a 80 dollár körüli szintet. Az OPEC és szövetségesei, az OPEC+ tagjai, amelyek az elmúlt két évben visszafogták a termelést, valószínűleg óvatosak lesznek a kínálat növelésében, annak ellenére, hogy az árak emelkedtek – mondta Rory Johnston, a Commodity Context alapítója. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) A termelőcsoport optimizmusa az elmúlt évben olyan gyakran omlott össze, hogy valószínűleg az óvatosság felé hajlik, mielőtt megkezdené a termeléskorlátozások enyhítését – mondta Johnston. Az olajárak emelkedését korlátozta, hogy Izrael és a Hamász megállapodást kötött a gázai harcok beszüntetéséről, valamint izraeli túszok és palesztin foglyok cseréjéről – közölte egy tisztviselő.

A keresleti oldalon a globális olajfelhasználás napi 1,2 millió hordóval nőtt 2025 első két hetében az előző év azonos időszakához képest, ami valamivel elmarad a várakozásoktól – írták a JPMorgan elemzői. Az elemzők arra számítanak, hogy az olajkereslet az elkövetkező hetekben napi 1,4 millió hordóval nő éves összevetésben, amit az indiai ünnepi utazások és a január végén Kínában tartott holdújévi ünnepekhez kapcsolódó utazások hajtanak. Néhány befektető az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve 2025-ös kamatcsökkentéseire is számít a maginfláció csökkenésére vonatkozó adatok alapján, ami támogathatja a gazdasági aktivitást és az energiafogyasztást.

