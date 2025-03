Itt a hivatalos eredmény: ez az idei év legszebb kutyája

Történelmi siker született a világ legnagyobb kutyakiállításán: egy olasz agár lett az első olasz győztes a Crufts történetében. A négyéves Miuccia lenyűgöző megjelenésével és kiváló teljesítményével érdemelte ki a Best in Show díjat- írja a CNN.

A tigriscsíkos, szőke whippet fajtájú kutya soulful tekintetével és káprázatos megjelenésével nyűgözte le a bírákat a birminghami Crufts kutyakiállításon vasárnap. A négyéves Miuccia ezzel az első olasz kutya lett, aki elnyerte a rangos Best in Show díjat.

Giovanni Liguori, a kutya felvezetője könnyekig hatódott a győzelem után. "Ez egy igazi álom beteljesülése, teljesen el vagyok képedve. Miuccia a legjobbat nyújtotta, éreztem, hogy nagyon nyugodt a pórázon, így rendkívül boldog vagyok" - nyilatkozta a Channel 4 brit televíziónak.

Imádom őt, fantasztikus kutya, a legédesebb, mindig nagyon közel akar lenni hozzám, és ez a legfontosabb. Hihetetlen, csodálatos érzés, olaszként különösen büszkék vagyunk

- tette hozzá Liguori. Miuccia a negyedik whippet lett, aki elnyerte ezt a díjat. A birminghami National Exhibition Centre-ben megrendezett négynapi versenyen több mint 18 000 kutya vett részt. A második helyen egy román tibeti masztiff, Viking végzett, aki fajtája első képviselőjeként jutott el idáig a versenyben.

Az 1891-ben alapított Crufts mára a világ egyik legrangosabb nemzetközi kutyakiállításává nőtte ki magát. A versenyen körülbelül hatszor annyi kutya vesz részt, mint a híres New York-i Westminster Dog Show-n. A Best in Show díjért versenyző kutyáknak először hét előzetes fordulón kell győzedelmeskedniük saját fajtakategóriájukban, mielőtt a döntőbe juthatnak. A híres kutyakiállítás mellett a résztvevő ebek ügyességi és engedelmességi versenyeken is bizonyíthatják rátermettségüket.