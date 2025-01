Meredek dolgot állít Orbán szövetségese: külföldi titkosügynökök épültek be a kormánypártokba?

Puccstól és külföldi ügynököktől tart Robert Fico, ebben a véleményében osztozik a belügyminisztere, valamint szövetségese is. A szlovák kormányfő szerint „belföldi és külföldi körök” meg akarják buktatni a kabinetet.

Robert Fico kormányfő szerint Szlovákiában bizonyos „belföldi és külföldi körök” puccsal akarják eltávolítani a jelenlegi kormányt - írja az ujszo.com. A miniszterelnök mindezt Tibor Gašparral, a Smer alelnökével jelentette be. Fico állítása szerint olyan szakértők érkeztek Szlovákiába, akik Ukrajnában és Grúziában is kormányellenes tüntetéseket szerveztek: tudomása van egy olyan terv létezéséről, amely szerint "egyesek el akarják foglalni a kormányépületeket, meg akarják akadályozni a kormány munkáját."

Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter szerint is fennáll annak a veszélye, hogy Szlovákiában államcsíny készül, azt állította, "külföldi pénzügyi források és politikai–média kapcsolatok is részt vesznek a destabilizációs törekvésekben." Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke pedig arról beszélt, a kormánykoalícióba beépültek a külföldi titkosszolgálatok, és két politikust is megnevezett, akiket gyanúsnak lát.

