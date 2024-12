Egyre több ukránnak van elege a háborúból: kegyetlen béketárgyalások jöhetnek 2025-ben?

Az ukrajnai háború harmadik évében járva egyre több jel mutat arra, hogy az ország katonai és civil lakossága egyaránt a kimerültség jeleit mutatja. Miközben a frontvonalakon továbbra is heves harcok dúlnak, a hátországban egyre többen vágynak a békére, még ha az kompromisszumokkal is jár.

Az ukrán hadsereg továbbra is ellenáll az orosz előrenyomulásnak keleten, de egyes területeken, mint például Kurakhove városa környékén, már majdnem bekerítették őket. A Black Pack nevű aknavetős egység tagjai - köztük egy vegán szakács, egy szerelő, egy webfejlesztő és egy művész - önkéntesként harcolnak a fronton a BBC riportja szerin.

Az egység parancsnoka, a 31 éves Surt elmondta, hogy lelkileg felkészült akár egy évtizednyi további harcra is. A katonák tisztában vannak azzal, hogy Donald Trump véget akar vetni a háborúnak, és mind az ukrán, mind az orosz elnök jelezte tárgyalási készségét. Surt azonban szkeptikus a tárgyalások kimenetelét illetően: "Realisták vagyunk, megértjük, hogy nem lesz igazságszolgáltatás Ukrajna számára - sokaknak le kell majd nyelniük a tényt, hogy az otthonaikat rakéták és gránátok rombolták le, hogy szeretteiket megölték, és ez nehéz lesz."

A csapat többsége inkább folytatná a harcot, mint tárgyalna. Szerhij, a vegán szakács szerint a tárgyalások csak ideiglenesen fagyasztanák be a konfliktust. Davyd, a művész Trump kiszámíthatatlanságát tartja aggasztónak. Az egységhez nemrég csatlakozott Denys, aki Németországból tért haza harcolni. Ő azonban már fontolóra venné legalább a tűzszünetet. Véleménye szerint Ukrajna veszteségei magasabbak a hivatalosan elismertnél:

Egyszerűen úgy gondolom, hogy a motivált katonák nagy része vagy elveszett, vagy rohadtul kimerült - ezért számomra nem az a lényeg, hogy tűzszünetet akarunk, de nem folytathatjuk még sokáig.

A hátországban, Dnyipro városában is érezhető a háborús fáradtság. A rendszeres légiriadók ellenére az emberek próbálnak normális életet élni, például színházba járnak. A nézők között azonban már vannak, akik a tárgyalások mellett érvelnek. Ludmyla szerint "sajnos egyre kevesebben vagyunk. Kapunk némi segítséget, de ez nem elég - ezért kell ülnünk tárgyalni."

A közvélemény-kutatások is azt mutatják, hogy egyre többen támogatják a tárgyalásokat. A legerősebb felhívások a menekültek részéről érkeznek. Egy dnyiprói menedékhelyen élő idős nők csoportja is a békét sürgeti. A 89 éves Mariia így fogalmazott: "Már most világos, hogy katonailag senki sem fog győzni, ezért van szükség a tárgyalásokra." A tárgyalások azonban nagy áldozatokat követelhetnek Ukrajnától, beleértve esetleg területek feladását is a béke érdekében.