Drasztikus lépésre szánta el magát Oroszország: ez nekünk, magyaroknak is fájhat

Oroszország 2025. január 1-jétől új büntetővámokat vezet be azoknak a termékeknek az importjára, amelyeket “barátságtalan országok” vállalatai akarnak eladni. A vámok elsősorban mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeket, például hús-, hal-, zöldség-, gyümölcs-, mag- és tésztaféléket érintenek. Az új vámok átlagosan 10%-os növekedést jelentenek, a jelenlegi 5-20%-ról. A legnagyobb emelkedés a sör- és cider-importnál lesz, ahol a vám 0,1 euróról 1 euróra nő literenként - írja a Portfolio. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A döntést az orosz kormány az orosz ipar védelme és a nyugati szankciók elleni válaszlépésként hozta meg. A “barátságtalan országok” listáján szerepelnek azok az országok, amelyek támogatták a nyugati szankciókat Oroszország ellen, így Magyarország, amely 2022 márciusa óta szerepel a listán, szintén érintett lesz, bár a magyar-orosz kereskedelem az érintett termékek esetében elhanyagolható.

Címlapkép: Getty Images

