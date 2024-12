Ha ezt még Joe Biden meglépi, annak komoly következménye lehet: ilyenről hallani sem sokan hallottak

Az Egyesült Államokban egyre nagyobb figyelmet kap Joe Biden leköszönő elnök esetleges kegyelmi tervei. A hírek szerint Biden fontolgatja, hogy előzetes kegyelmet ad Donald Trump prominens bírálóinak, hogy megvédje őket az esetleges megtorlástól Trump hivatalba lépése után. A kérdés komoly vitákat váltott ki politikai körökben és a médiában egyaránt - közölte a BBC.

Több forrás is megerősítette a CBS-nek, hogy Biden megvitatta a kegyelmi kérelmek kiadásának lehetőségét a Fehér Ház magas rangú tanácsadóival. Konkrét neveket azonban hivatalosan még nem ajánlottak az elnöknek. A tisztviselők azt is mérlegelik, milyen üzenetet közvetítene, ha olyan embereknek is kegyelmet adnának, akik nem követtek el bűncselekményt.

A vita részben Biden fia, Hunter feltétel nélküli kegyelmezése nyomán alakult ki. Huntert ebben a hónapban kellett volna elítélni szövetségi fegyver- és adóügyekben elkövetett bűncselekmények miatt. A republikánusok és egyes demokraták bírálták ezt a lépést, különösen azután, hogy az elnök korábban azt mondta, nem tenne ilyet.

Az amerikai média beszámolói szerint azok között, akik szóba jöhetnek Biden esetleges megelőző kegyelmi kérvényeinél, szerepel dr. Anthony Fauci, aki bírálta Trump Covid-reakcióját, valamint Adam Schiff megválasztott kaliforniai szenátor, aki az első Trump elleni vádemelési kísérletet vezette. Más demokraták, akiknek szerepük volt a Trump elleni vádemelési ügyekben, vagy akik a 2021-es amerikai Capitoliumi zavargások ügyében nyomoztak, szintén megkaphatják a kegyelmet.

Schiff azonban egy interjúban elutasította a megelőző kegyelem ötletét. "Szerintem ez őszintén szólva annyira valószínűtlen, hogy nem érdemes különösebben megfontolni" - nyilatkozta az NPR-nek. "Arra biztatnám az elnököt, hogy ne tegye ezt. Szerintem védekezésnek és szükségtelennek tűnne".

Karine Jean-Pierre, a Fehér Ház sajtószóvivője megerősítette, hogy Biden elnöktől további kegyelmek várhatók még januárban lejáró hivatali ideje előtt, de további részleteket nem közölt. "Nagyon alaposan átgondolja ezt a folyamatot" - mondta.

A hagyományosabb elnöki kegyelemben részesülhetnek nem erőszakos kábítószer-bűnözők és más, különféle bűncselekmények miatt elítéltek is. Közben Donald Trump és környezete is megtorlással fenyegetőzik. Az FBI igazgatójának jelöltje, Kash Patel kijelentette, hogy fellép azok ellen, akik szerinte bizonyítékok nélkül segítettek a 2020-as amerikai elnökválasztás eredményének megdöntésében. "Utánuk fogunk menni, akár büntetőjogi, akár polgári jogi úton" - mondta Patel.

Erre válaszul Brendan Boyle demokrata képviselő azt javasolta, hogy Biden adjon általános kegyelmet azoknak, akik Trump "ellenséglistáján" szerepelnek. "Azzal, hogy Kash Patelt választotta az FBI igazgatójának, Trump világossá tette, hogy jobban összpontosít a személyes számlák rendezésére, mint az amerikai nép védelmére vagy a jogállamiság fenntartására" - fogalmazott Boyle.