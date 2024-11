Hatalmas fogás: világszerte keresett terroristára csaptak le, szörnyűségekért felelős

Az Egyesült Államok egyik legkeresettebb terroristáját tartóztatták le Walesben, több mint egy évtizedes szökés után. A gyanúsított, Daniel Andreas San Diego, egy feltételezett állatjogi szélsőséges, akit 2003-as kaliforniai rablótámadások hoznak összefüggésbe - számolt be a Reuters.

Az FBI kedden közölte, hogy San Diegót hétfőn fogták el egy összehangolt művelet során, amelyben a brit Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség, a terrorizmus elleni rendőrség és az észak-walesi rendőrség is részt vett. A gyanúsított jelenleg őrizetben van, kiadatására várva.

San Diegót 2003 augusztusában a Chiron Inc. biotechnológiai cég elleni robbantással vádolják, amely Oakland közelében történt. A hatóságok szerint egy második bombát is elhelyezett a helyszínen, amelyet sikerült hatástalanítani. Feltételezések szerint ez utóbbi az elsősegélynyújtókat célozta volna. Egy hónappal később állítólag egy harmadik bombát is elhelyezett egy másik kaliforniai vállalatnál.

Az FBI tájékoztatása szerint a rablások során senki sem sérült meg. A támadásokért egy magát Forradalmi Sejteknek nevező szervezet vállalta a felelősséget, amely egy állatjogi weboldalon tette közzé nyilatkozatait. A csoport a célba vett cégek állítólagos kapcsolataira hivatkozott a Huntingdon Life Sciences vállalattal, amelyet állatvédők kritizáltak állatkísérletei miatt.

2004-ben egy szövetségi esküdtszék négy rendbeli vádat emelt San Diego ellen, köztük robbanóanyaggal elkövetett vagyonrongálás és romboló eszközzel való visszaélés miatt. Az FBI szerint a gyanúsított nyíltan hangoztatott szélsőséges nézeteket, amelyek az állatjogi mozgalom céljainak elérése érdekében erőszak alkalmazását szorgalmazták.

Christopher Wray, az FBI igazgatója a letartóztatással kapcsolatban kijelentette: "Van helyes és helytelen módja annak, hogy kifejezzük a nézeteinket az országunkban, és az erőszakhoz és a tulajdon rombolásához való folyamodás nem a helyes út."

Az igazgató hozzátette, hogy ez az eset is bizonyítja, az FBI nem adja fel a gyanúsítottak üldözését, függetlenül attól, hogy mennyi ideig vannak szökésben.