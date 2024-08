Új érme került forgalomba: ha valakinek lesz ilyen pénze, biztos sokat fog érni

Az Egyesült Királyságban ezen a héten kezdik forgalomba hozni az első olyan 1 fontos érméket, amelyeken III. Károly király arcképe látható. A Királyi Pénzverde csaknem hárommillió érmét juttatott el postahivatalokhoz és bankokhoz országszerte - tudósított a BBC.

Az új érmék nemcsak az uralkodóváltást jelzik, hanem III. Károly természet iránti elkötelezettségét is tükrözik. Az érmék hátoldalán egy méhpár látható, ami egyike annak a nyolc új mintának, amelyek az 1 pennytől a 2 fontig terjedő érméken jelennek meg.

Rebecca Morgan, a Királyi Pénzverde igazgatója elmondta: "Megtiszteltetés számunkra, hogy felfedhetjük, hogy III. Károly király 1 fontos érméje már forgalomban van. Tudjuk, hogy a gyűjtők és a lakosság körében nagy lesz az izgalom, hogy a történelem e különleges darabját a váltópénzükbe tehetik".

Az új dizájnokat még októberben mutatták be. Az érméken az ország növény- és állatvilága jelenik meg, többek között vörös mókus, mormota és fajdfélék ábrázolásával. A tervezés során együttműködtek a Royal Horticultural Society-vel és a Royal Society for the Protection of Birds-szel.

Az érmék mérete és alakja változatlan marad, ami fontos szempont volt, tekintettel az automatákban, önkiszolgáló pénztárakban és parkolóórákban való használatukra. Az érméken szereplő számokat azonban felnagyították, hogy a gyerekek könnyebben felismerhessék azokat.

Bár már korábban is készültek Károly királyt ábrázoló emlékérmék, ezek az új, úgynevezett "végleges érmék" jelentik az átmenetet a mindennapi használatú fizetőeszközök felé. A II. Erzsébet királynőt ábrázoló ábrázoló érmék továbbra is forgalomban maradnak, és még hosszú ideig dominálni fogják az Egyesült Királyságban használt 29 milliárd érmét.

