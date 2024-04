Küszöbön a nukleáris háború? Őrült program indult a világ legnépesebb országában

India a növekvő regionális feszültségek és a környező nagyhatalmak, különösen Kína és Pakisztán fegyverkezési törekvéseinek fényében átfogó nukleáris és rakétatechnológiai fejlesztési programba kezdett, hogy megerősítse stratégiai elrettentő képességét és biztosítsa nemzetbiztonságát - tudósított a Portfolio.

India az elmúlt időszakban tapasztalt növekedő fenyegetettség miatt úgy döntött, hogy minden egyes nukleáris robbanótöltetét átvizsgálja. Ez a lépés is azt mutatja, hogy a világ legnépesebb országa komolyan veszi Kína fegyverkezési programját, miközben továbbra is figyelmesen követi a nyugati szomszédját, Pakisztánt. Emellett India nem szeretne lemaradni a rakétatechnológia terén sem.

A globális fegyverkezési verseny egyre éleződik, amelyben az Egyesült Államok és Kína rivalizálása kiemelt szerepet kap. India különleges helyzetben van, hiszen egyre többen tekintenek rá mint a "következő Kínára". A dél-ázsiai hatalom gazdasága folyamatosan növekszik, és jelentős hadereje van.

India még 1967-ben indította el nukleáris programját válaszul Kína atomfegyver-fejlesztéseire. A cél az volt, hogy minél előbb csatlakozzanak az atomhatalmakhoz, ami 1974-ben sikerült is. Ez a fejlemény ösztönözte Pakisztánt egy saját nukleáris program elindítására, amely 1998-ban ment végbe.

Kína "No First Use" politikát követ, de kivételeket tesz területi villongások esetén. Ez aggodalmat kelt Indiában, mivel már régóta határkonfliktusok állnak fenn a két ország között. Pakisztán viszont nem követ hasonló alapelvet, és doktrínája szerint megelőző csapást is mérhet.

India nagyszabású programot indított a fegyvereinek modernizálására és új ballisztikus rakéták fejlesztésére. Az Agni-V rakéta 5000 kilométeres hatótávolságú, míg az Agni-Prime tesztje sikeres volt és 700-2000 kilométeres távolságban képes célpontokat elérni. A fejlesztések között szerepel a tartályos technológia tesztelése is, amely gyors reakciót tesz lehetővé vészhelyzetben. Az indiai haderő üzemanyag-típusokkal is kísérletezik: szilárd hajtóanyaggal előre feltölthető rakéták és könnyen tárolható folyékony üzemanyag mellett döntenek.

Az MIRV technológia lehetővé teszi több robbanótöltet egyszerre történő hordozását és célba juttatását. Ez jelentős elrettentő erőt biztosít Indiának mindkét szomszédja felé. India tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakéták (SLBM) fejlesztésén is dolgozik, célja felzárkózni az Egyesült Államokhoz, Oroszországhoz és Kínához ezen a területen.

A dél-ázsiai ország továbbra is figyelemmel kíséri Kína fegyverkezési programját és nem akarja tétlenül nézni az eseményeket. A fejlesztési programokkal India olyan elrettentő erőt igyekszik felmutatni, amellyel elkerülhetővé válik egy esetleges atomháború a térségben.