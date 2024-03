Figyelmeztetést adott ki Amerika: terrortámadás várható Oroszországban

A nagykövetség ismételten arra szólította fel az Oroszországban tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy haladéktalanul hagyják el az országot, és arra figyelmeztette őket, hogy kerüljék a koncerteket, a tömegrendezvényeket, és legyenek elővigyázatosak.

"A nagykövetség figyeli azokat a jelentéseket, amelyek szerint szélsőségesek küszöbönálló támadásokra készülnek népes összejövetelek, ezen belül koncertek ellen, és felszólítja az amerikai állampolgárokat, hogy a következő 48 órában kerüljék az ilyen rendezvényeket" - olvasható az amerikai nagykövetség honlapján megjelent közleményben.

Moscow, Russia: The Embassy is monitoring reports that extremists have imminent plans to target large gatherings in Moscow, to include concerts, and U.S. citizens should be advised to avoid large gatherings over the next 48 hours. As a reminder, our Travel Advisory for Russia is…