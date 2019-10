669 forintos árral vernék a Nutellát: vakteszten szállt harcba a Lidl, Aldi, Tesco

Magyarországon kifejezetten drága nyalánkságnak számít a Nutella, nem is csoda, hogy megannyi gyártó, bolt készít kakaós mogyorókrémet azért, hogy a nagy vetélytárs babérjaira törjön. Az egyes boltok sajátmákrás termékei árban ráadásul jóval a Nutella alá pozícionálják magukat, mindezt úgy, hogy közben ugyanannyi mogyorótartalommal hirdetik terméküket, mint a legismertebb márka. De ez vajon elég ahhoz, hogy illatban-állagban-ízben lekörözzék a nagy vetélytársat? Azért, hogy ezt kiderítsük a Pénzcentrumnál 9 kakaós mogyorókrémet teszteltünk a szerkesztőségben, majd 20 ember részvételével. És azért voltak meglepetések...

Amióta világ a világ, de legalábbis amióta Nutella létezik, a brand neve egybeforrt a kakaós mogyorókrémmel, mint termékkel. Akkor is így van ez, hogyha manapság egy üveg termék több mint a fele cukor, majd húsz százaléka pálmaolaj, és bizony a mogyorónak és a kakaópornak együttesen be kell érniük 20,4 százalékkal - a gyártó hivatalos oldala szerint. Ez 100 gramm nyalánkság esetén csupán 24 grammnyit jelent a két névadó összetevőből.

És ha mindez nem lenne elég a Nutellának bizony az ára is igen magas, főleg Magyarországon. Korábbi cikkeinkből kiderült például, hogy egy üveg Nutellát Ausztriában, az Egyesült Királyságban, de még Németországban is olcsóbb beszerezni, mint hazánkban. Ráadásul az árkülönbség szimplán forintosított árakkal számolva is bőven kijön, a vásárlóerő-paritásról nem is beszélve.

Nem csoda tehát, hogy a boltok polcain megannyi Nutella-helyettesítő termék található, szinte az összes nagy boltláncnak vannak például sajátmárkás kakaós mogyorókrémjei, de ezen felül is találni olyan márkákat, amik a Nutella babérjaira törnek. A Pénzcentrumnál arra voltunk kíváncsiak, hogy a temérdek kakaós mogyorókrém közül melyik tudja megszorongatni vagy akár ízben, állagban, illatban le is nyomni a legendás vetélytársat. Azért, hogy ezt kiderítsük szerkesztőségi vakteszt keretében 9 kakaós mogyorókrémet teszteltünk, ebből 8 származott a boltok polcairól, egy pedig egy házi készítésű kísérleti példány volt. Így alakult ki a kilences mezőny:

Nutoka, 400g - Aldi, 669 forint,

Lino Lada, 350g - 899 forint,

Házi versenyző

Despar Crema Alle Nocciole, 400g - Spar, 849 forint

Tesco Hazelnut Spread with Cocoa, 400g - Tesco, 669 forint

Mogyorós-kakaós krém, 400g - PennyMarket, 669 forint

Nutella, 200g - 719 forint (tesztben), de egyébként a 400 grammos kiszerelés - az összehasonlítás egyszerűsége végett - 1 129 forint

Piros Mogyorós mogyorókrém, 200g - 739 forint (tesztben), de egyébként a 400 grammos kiszerelés - az összehasonlítás egyszerűsége végett - 1 290 forint

Choco Nussa, 400g - Lidl, 669 forint

A 9 terméket három szempont szerint értékelte majd 20 kolléga egy 1-10-ig terjedő skálán. Az értékeléseket követően az egyes termékekre adott pontszámokat átlagoltuk, így alakult ki a végső mezőny. Először az illatot pontozták, utána a termékek állagát, majd az ízét. Bónusz kérdésként pedig meg lehetett tippelni azt is, hogy szerintük melyik induló a Nutella. Hát akkor lássuk ez eredményeket:

"Olyan a szaga, mint nagyapám CNC gépének"

Ahogy a táblázatból látszik, a termékek nagy illattesztjét behúzta a Nutella, ám az utána következő 5 termék mind 6 pont fölött végzett. A kapott pontokból talán látszik is, hogy a termékek szaga volt az az értékelési szempont, ami a legtöbbeknél kivágta a biztosítékot. Többször előkerülő értékelés volt a mogyorókrémek gépzsírhoz való hasonlítgatása, volt aki szerint szinte az összes termék nagyon büdös volt, és akadt olyan is, aki nagyapja CNC gépéhez hasonlította az egyik termék szagát.

Zsíros, darabos

Az illatok után a termékek állagának az értékelése következett. Mind a 9 terméket két napon keresztül ugyanabban a szobában tároltuk, ennek ellenére igencsak nagy volt a különbség az egyes termékek kenhetősége között.

Mint látszik a Nutella állaga vitte a prímet a kóstolóknál, de majdnem 7 pontos átlagot ért el az Aldi terméke is, és a Lino Lada is. A házi versenyző ebben a körben sem győzte meg tesztelőket, ahogy a tescós és a pennys termék sem volt a kedvencük.

"Mindegyik émelyítően édes"

Az illat és állag után következett a teszt legfontosabb része, mégpedig a tényleges kóstolás. Ennél a résznél azért már nagyobb különbségek mutatkoztak az egyes termékek között, de az többször is elhangzott a kóstolók szájából, hogy igazából mindegyik termék baromi édes. Ami persze nem is csoda, hiszen az összes mogyorókrém - kivéve a házit - több mint a fele cukorból áll, és mindegyikben mindössze 13 százaléknyi mogyoró található. Na, de ennek ellenére azért született eredmény:

Ha a kakaós mogyorókrémek ízét nézzük, akkor is magasan vitte a prímet a Nutella, ám második helyen meglepően szorosan ért mögé a Piros Mogyorós krém, amit harmadik helyen a sparos termék követett. Negyedik, ötödik helyen pedig az Aldi és Lidl sajátmárkás édessége futott be. A pennys és tescós mogyorókrémet ellenben nem szerette a zsűri, azok ízüket tekintve a hatos átlagot sem érték el.

A trónfosztás várat magára

Miután mind az illatot, állagot, ízt letesztelték a munkatársak, nem maradt más hátra, mint a három szempont végső adatait átlagolni, amiből megszületett a végeredmény. Ez egyébként pontosan megegyezik az ízteszt végeredményével is. Végső soron mégiscsak ez volt a legfontosabb értékelési szempont...

A Nutella tehát az első helyen végzett a Pénzcentrum tesztjén 7,9-es átlagpontszámmal, amit 6,9-el követett a Piros Mogyorós krém, aminek igazából csak az állagával voltak gondjai a kóstolóknak. Az összesített átlagok alapján a dobogó harmadik fokán azonban holtverseny született a sparos Despar mogyorókrém, illetve az Aldi Nutokája is 6,5-6,5 pontot szerzett. Ami mögött éppen csak hogy lemaradt a Lidl terméke 6,4 ponttal, meg a Lino Lada is 6,3 ponttal.

Persze, ha az ember a termékek árát is szemügyre veszi, rögvest kiderül, hogy az élen végzett két kakaós mogyorókrém messze a legdrágább versenyző volt a mezőnyben, 400 gramm Nutellát valamivel több mint 1 100 forintért lehet megvásárolni, a második helyezett Piros Mogyorós krém pedig majd 1 300 forint. A harmadik helyen végzett sparos termék egyúttal a harmadik legdrágább is volt, 849 forintba kerül, igaz még így is majd 500 forinttal olcsóbb, mint a Nutella.

Az Aldi - szintén harmadik helyezett terméke - ,Lidl, Penny, Tesco terméke viszont egyaránt 669 forintba került, ami 40 százalékkal olcsóbb árcédulát jelent, mint a Nutella esetében. Ebben az árkategóriában azért már érdemes elgondolkodnia az embernek azon, hogy esetleg helyettesítse a Nutellát, már csak azért is, mert illatra és állagra bizony ezek a termékek is elég közel álltak a győzteshez. Összesített listánk alapján, ami igazából majd 20 ember kritikája is egyben, kijelenthető, hogy aki 700 forint alatt meg akarja úszni a "nutellázást" annak az Aldi Nutokája a legjobb választás, de nem sokkal lett rosszabb a Lidl Choco Nussa sem, míg a pennys és tescós terméket annyira azért már nem kedvelték a kóstolók.

Ami a Nutella tesztből kiderült

Nem gondoltam volna, hogy ennyire megterhelő egy Nutella íz teszt

- hangzott el a teszt közben, amikor az egyik kolléga már a hatodik üvegből vett éppen mintát. Általános meggyőződése volt továbbá mindenkinek, hogy brutálisan édesek és egy rövid idő után nagyon émelyítőek a mogyorókrémek. "Túl édesek" - hajtogatták sokan. Ennek ellenére a legtöbben eltalálták, hogy melyik üvegben lapult a Nutella, de kifejezetten sokan voltak azok, akik a Piros Mogyorós termékre mondták azt, hogy az a Nutella, és akadtak néhányan, akik az Aldi-Lidl-Spar termékeiről hitték azt, hogy éppen Nutellát majszolgatnak.

Érdekes volt azt is látni, hogy a tesztre érkező kisebb csoportok sok esetben egészen hasonlóan vélekedtek a pontozás során. Amelyik terméket valaki hangosan kritizálta, azt valószínűleg - kisebb mértékű - csoportnyomásra mások sem kedvelték annyira és fordítva. Éppen ezért nem mindegy, hogy kivel kakaós mogyorókrémezget az ember, hiszen ez is keményen befolyásolhatja az ízek harmóniáját.

Sokan megjegyezték azt is, hogy a tesztet semmiképpen sem kellene Nutella tesztnek hívni, de még csak kakaós mogyorókrém tesztnek sem, sokkal helytállóbb lenne a cukros pálmaolaj teszt. Ennek ellenére a házi Nutellát, aminek a mogyorótartalma 70 százalékos (!) volt, mindenki egy emberként utálta. Senkinek sem tetszett az állaga, az illata sem, és az ízétől is sokan szörnyülködtek. Egy-két olyan kóstoló volt, aki kapizsgált valamit a termékkel kapcsolatban, egyikük úgy vélekedett, hogy ez vagy valamilyen szuperprémium termék vagy a legeslegalja mindennek.

Hát így, még ha a házilag készült versenyzőnk (600g, kb. 1 700 forint előállítási költség) a maga nemében nem is volt igazából összehasonlítható a többivel, a teszten résztvevők haragja egy emberként söpörte le a 70 százalékos mogyoró arányt - lehet a recept volt rossz, nem tudjuk... -, mondván: "Adjátok vissza a pálmaolajunk és a temérdek mennyiségű cukrunk!" - mert hát végső soron az a jó.