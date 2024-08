Ezeket a vállalkozásokat pécézik ki legtöbbször a zsarolók: a lopott adatra keresztet vethetnek?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Sophos közzétette új, dark web témájú jelentését “Turning the Screws: The Pressure Tactics of Ransomware Gangs”, lefordítva “Bekeményítés a nehéz helyzetben: a ransomware csoportok nyomásgyakorló taktikái” címmel. A riport részletezi, hogyan használják fegyverként a kiberbűnözők az ellopott adatokat, hogy növeljék a fizetést megtagadó célpontokra nehezedő nyomást. Az eszközök közé tartoznak a megcélzott vezérigazgatók és cégtulajdonosok elérhetőségeinek megosztása vagy a családtagjaik doxolása, illetve az ellopott adatokból feltárt illegális üzleti tevékenységek hatóságoknak jelentésével való fenyegetés.

A Sophos X-Ops a jelentésben olyan darkweben talált bejegyzéseket oszt meg, amelyek megmutatják, ahogy a ransomware csoportok “felelőtlennek és hanyagnak” nevezik a célpontjaikat és bizonyos esetekben arra ösztönöznek egyes áldozatokat, akiknek a személyes adatait ellopták, hogy indítsanak peres eljárást munkáltatójuk ellen. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! “2023. decemberében, az MGM kaszinó elleni kibertámadást követően a Sophos felfigyelt arra, hogy a ransomware csoportok hajlamosak lettek a médiát olyan eszközzé alakítani, amellyel nemcsak megnövelhetik az áldozataikra nehezedő nyomást, hanem átvehetik az irányítást a narratíva felett és másfelé terelhetik a felelősséget. Olyat is látunk, hogy a csoportok kiemelik azokat az üzleti vezetőket, akiket “felelősnek” tartanak az általuk megcélzott vállalatok elleni ransomware támadásokért. Az egyik általunk talált megjegyzésben a támadók közzétettek egy fotót egy cégtulajdonosról, amelyen ördögszarvakkal ábrázolják és a társadalombiztosítási száma is ott szerepel. Egy másik posztban a támadók arra bátorították az alkalmazottakat, hogy kérjenek „kompenzációt” a cégüktől, más esetekben pedig azzal fenyegetőztek, hogy értesítik az ügyfeleket, partnereket és versenytársakat az adatsértésekről. Ezekkel az erőfeszítésekkel irányíthatják, ki legyen a hibáztatás célpontja, növelve a vállalkozásokra nehezedő nyomást, hogy fizessenek és potenciálisan súlyosbíthatják a támadás hírnév terén okozott hatását.” mondta Christopher Budd, a Sophos fenyegetéskutatási igazgatója. A Sophos X-Ops emellett több olyan ransomware támadóktól származó bejegyzést is talált, amelyek részletezik azon terveiket, hogy az ellopott adatokban olyan információk után kutassanak, amelyek nyomásgyakorló eszközként használhatók fel, ha a vállalatok nem fizetnének. Például egy posztban egy WereWolves ransomware támadó megjegyezte, hogy minden ellopott adatot büntetőjogi, kereskedelmi és a versenytársaknak fontos bennfentes információkat vizsgáló kiértékelésnek vetnek alá. Egy másik példában a Monti ransomware csoport megjegyezte, hogy egy célba vett cégnél találtak egy alkalmazottat, aki gyermek szexuális zaklatás anyagokat keresett és azzal fenyegetőztek, hogy a rendőrséghez fordulnak az információval, ha a vállalat nem fizeti ki a váltságdíjat. Ezek a bejegyzések összhangban vannak azzal a szélesebb tendenciával, hogy a bűnözők egyre érzékenyebb, alkalmazottakra, ügyfelekre vagy betegekre vonatkozó adatokkal próbálják megzsarolni a cégeket, beleértve mentális egészségügyi feljegyzéseket, gyermekek orvosi adatait, “betegek szexuális problémáiról szóló információkat” és “betegek meztelen képeit”. Az egyik zsarolóvírus-ügyben a Qiulong ransomware csoport közzétette egy vezérigazgató lányának személyes adatait, valamint az Instagram-profilja linkjét. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 420 267 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 135 855 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, a Raiffeisen Banknál 6,69%; a MagNet Banknál 6,76%, a K&H Banknál 6,86%, az Erste Banknál pedig 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) “A ransomware csoportok egyre invazívabbak és egyre merészebbek azzal kapcsolatban, hogy hogyan és miből készítenek fegyvert. Növelve a vállalatokra nehezedő nyomást, nemcsak adatokat lopnak el és kiszivárogtatással fenyegetőznek, hanem aktívan elemzik is azokat a kár maximalizálásának és a zsarolás új lehetőségeinek megteremtésének céljából. Ez azt jelenti, hogy a szervezeteknek nemcsak a vállalati kémkedés és az üzleti titkok elvesztése vagy az alkalmazottak illegális tevékenysége miatt kell aggódniuk, hanem a kibertámadásokkal összefüggésben ezekkel a problémákkal is” – mondta Budd.

Címlapkép: Getty Images

