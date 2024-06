Gigászi fizetéscsomagot szavaztak meg Elon Musnak: mi a terve a Telsla-vezérnek?

A Tesla részvényesei túlnyomó többséggel jóváhagyták Elon Musk 56 milliárd dolláros bércsomagját és a vállalat jogi székhelyének Texasba költöztetését, ami erősítheti a cég pozícióit Musk iránti bizalommal és a bírósági kihívásokkal szemben - tudósított a Reuters.

A Tesla részvényesei elsöprő támogatással jóváhagyták Elon Musk 56 milliárd dolláros bércsomagját és a vállalat jogi osztályának Texasba való áthelyezését. Elon Musk a közösségi médián keresztül köszönte meg a támogatást. Ez az amerikai cégtörténelem egyik legnagyobb javadalmazási csomagjának jóváhagyása, amely eloszlathatja a befektetők aggályait Musk jövőjével kapcsolatban a cégnél.

A Tesla részvényei jelentős emelkedést mutattak a hírre reagálva. Azonban Musknak továbbra is jogi küzdelmekkel kell szembenéznie, hogy meggyőzze a delaware-i bíróságot, amely szerint a Tesla igazgatótanácsa túlzottan kötődött hozzá. A bíróság korábban érvénytelenítette ezt a bércsomagot, mondván, hogy az igazgatótanás nem tájékoztatta teljes körűen a részvényeseket. Musk már több hónapja küzd saját fizetésének megtartásáért, de a bíróság részéről komoly ellenállást kellett tapasztalnia. Az előzményekről itt írtunk, olvasd el újra:

A szavazás előtt néhány nagy proxycég és befektető, köztük a norvég állami vagyonalap is arra szólította fel a részvényeseket, hogy utasítsák el a bércsomagot. Ennek ellenére az előzetes eredmények szerint az intézményi befektetők és kisbefektetők kombinált szavazatai biztosították az "igen" eredményt.

A Tesla más kérdésekről is döntött az éves közgyűlésen, többek között a jogi székhely áthelyezéséről és két igazgatósági tag újraválasztásáról. Greg Abbott texasi kormányzó üdvözölte Musknak és a Teslának Texas államban való jelenlétét. A Musk fizetéséről szóló szavazást sokan tekintették bizalomtesztnek vezetése iránt. A Tesla részvényei jelentős értékvesztést szenvedtek el 2021 óta, ami aggodalmakat keltett Musk figyelmének megoszlása miatt. A milliárdos ugyanis jelenleg is több céget irányít, beleértve a SpaceX-et és az xAI-t is.

Az igazgatótanács szerint Musk megérdemli ezt a bércsomagot minden elért cél miatt. Azonban egy delaware-i bíró szerint ez nem garantálja Musknak azt, hogy a megfelelő mennyiségű időt fordítsa a Teslára.

A fellebbezés során fontos kérdés lesz, hogy az igazgatótanács megsértette-e kötelességeit 2018-ban. Musknak hónapokat vagy éveket kell majd várnia arra, hogy visszaszerezze bércsomagját, mivel az ügy fellebbezéseken keresztül haladhat tovább.