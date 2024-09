Itt az ősz, most sokan kezdenek el futni: mutatjuk, mire figyelj, hogy vágj bele

Október második hétvégéjén rendezik a 2024-es SPAR Budapest Maraton® Fesztivált, Magyarország egyik legnagyobb szabadidősport eseményét. Az ősz sokak számára a tökéletes évszak valamilyen új sport elkezdésére, a legtöbben a futást választják. De hogy kezdjünk neki, mik az első lépések, és hogy készüljünk fel egy futóversenyre?

2024. október 12-én és 13-án rendezik a SPAR Budapest Maraton® Fesztivált, Magyarország egyik legnagyobb szabadidősport eseményét.



"A két napos fesztiválon 18 táv és 16 rajt várja a résztvevőket, ahol minden korosztály és sportolni vágyó megtalálhatja a felkészültségéhez illő kihívást" – tájékoztatták a szervezők a Pénzcentrumot.

A szombati program főként a családoknak és a rövidebb távok kedvelőinek szól, 500 métertől 10 kilométerig terjedő egyéni futótávokkal, valamint 4x2 kilométeres váltóval. Újdonságként jelenik meg idén a 3x1,5 kilométeres Suli váltó iskolai csapatok számára. A nem futók számára is kínálnak programot: négy különböző hosszúságú városi túra útvonal áll rendelkezésre.

Fotó: SPAR

Vasárnap a klasszikus 42,2 kilométeres maraton áll a középpontban, amely egyéniben, párosban és négy fős stafétában is teljesíthető. Emellett 30 kilométeres, félmaratoni és 14 kilométeres távok is választhatók.

Az eseményre 2024. október 8-án éjfélig lehet előzetesen nevezni.

A rendezvény erős karitatív jelleggel bír. Több mint 2500 résztvevő fut jótékonysági célokért, és az esemény várhatóan 10 millió forint feletti adományt gyűjt össze.

Futással az egészségért: gyakorlati tanácsok kezdőknek

Az ősz beköszöntével sokan gondolkodnak azon, hogy elkezdenének rendszeresen futni. A Portfolio Csoport két tapasztalt amatőr futója, Fekete Beatrix és Kovács Nóra osztja meg praktikus tanácsait azoknak, akik most vágnának bele ebbe az egészséges sportba.

"A legfontosabb a fokozatosság és a megfelelő felszerelés" - hangsúlyozza Bea, aki számos terepfutó versenyen vett már részt, köztük több 100 km-es terepfutáson is. A megfelelő futócipő kiválasztása kulcsfontosságú. Érdemes szakboltban vásárolni, ahol lábvizsgálatot is végeznek. Egy jó futócipő 50-60 ezer forintba is kerülhet, de megéri a befektetést. A ruházatnál nem szükséges márkás termékeket venni, a lényeg a kényelem.

Kezdőknek ajánlott ingyenes edzésterveket használni, amelyek a sportegyesületek honlapjain is elérhetők. Ugyanakkor nem feltétlenül kell drága sportórát venni, egy okostelefon is megfelelő lehet a teljesítmény mérésére annak, aki ezt igényli.



A napszak kiválasztása egyénfüggő. "Én hajnalban szeretek futni, mert felébreszt és jól indul a napom" - mondja Nóra, aki legutóbb egy 6 órás, 62 km-es versenyen ért el dobogós helyezést. Bea inkább az esti futást preferálja: "Ez egy jó lezárása a napnak, utána már jöhet a pihenés."

Egy 10 km-es távra - ami a SPAR Budapest Maraton® egyik legrövidebb távja - nagyjából egy hónap alatt fel lehet készülni, ha valaki korábban is sportolt már. Verseny előtt fontos a megfelelő táplálkozás. Két órával a rajt előtt érdemes utoljára enni, valami könnyű, lehetőleg szénhidrátban gazdag, nem zsíros ételt. Előző este érdemes feltölteni a szénhidrátraktárakat, akár egy pizzával vagy valamilyen tésztával, de egyén függő, kinek mely ételek adnak elegendő energiát a másnapra.

Folyadékból a verseny napján nem kell többet inni a szokásosnál, viszont az azt megelőző napokban figyeljünk arra, hogy elegendő mennyiséget igyunk, hidratáljunk, ezzel felkészítve a testünket a nagy napra - javasolja Nóra, aki hozzáteszi: az egyik legfontosabb, hogy előtte ne egyél és igyál semmi olyat, amit azelőtt nem próbáltál, vagy már régen ettél.

Fotó: SPAR

A sérülések megelőzése érdekében fontos a rövid gimnasztikus bemelegítés és a futás végi nyújtás. A fokozatosság kulcsfontosságú: ne akarjunk egyből hetente háromszor 10 km-t futni, ha előtte nem futottunk, és a heti összmennyiséget legfeljebb 10%-kal ajánlott növelni a szakirodalom szerint. Emellett érdemes kiegészítőként erősítő gyakorlatokat végezni és mobilizálni, például jógázni, akár YouTube-on is találhatunk komplett gyakorlatsorokat. Az edzés mellett fontos, hogy figyeljünk a regenerációra is: a jó alvás és egészséges táplálkozás elengedhetetlen a jó sportteljesítményhez!

A mozgás mellett az egészséges étkezés is fontos

A SPAR tapasztalatai szerint egyre növekszik a kereslet a speciális táplálkozási igényeket kielégítő termékek iránt. Ez a trend összhangban van az egészségtudatos életmód terjedésével és a különböző étkezési szokások, mint például a húsmentes étrend népszerűbbé válásával.

A Pénzcentrumnak Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs igazgatója beszámolt arról is, hogy az áruházlánc jelentős bővítést hajtott végre egészségtudatos termékpalettáján. Több, mint ezer termék érhető el a speciális táplálkozási igényű vásárlók számára az áruházakban.

A kínálatbővítés a SPAR Életmód program keretében valósult meg. A program olyan termékeket foglal magában, amelyek megfelelnek a laktóz- és gluténmentes étrendet követők, valamint a sportolók, fogyókúrázók és vegetáriánusok igényeinek is. Saját márkás protein termékeket is forgalmaznak: ezek a termékek nem kizárólag sportolók számára készültek, hanem általános fehérjeforrásként is ajánlottak.

„A futás a legkedveltebb tömegsport hazánkban, százezres rajongótáborral. A SPAR Budapest Maraton® Fesztivál pedig ennek a mozgásformának a legnagyobb ünnepe. Az idei futófesztiválon a rajt-cél szakaszon felállított standunk aktivitásainak célja, hogy játékos formában bevonjuk, és mozgásra aktivizáljuk a különböző generációkat. Ennek jegyében, a Z-generációhoz tartozó fiatal kollégáink ötletei alapján különleges reflexjátékkal és akadálypályával várjuk a játékos kedvű látogatókat.

A szerencsés játékosok pedig saját márkás, egészségtudatos termékeinkkel lehetnek gazdagabbak. Munkatársainkat -akik idén is ingyenesen nevezhetnek a futóversenyre- egy jó üggyel is próbáljuk motiválni: minden rajthoz álló kollégánk után 2000 forinttal segítjük az Utcáról Lakásba! Egyesület munkáját” – tette hozzá Maczelka Márk.