Megszólalt a Budapest Airport a brutáis késésekkel kapcsolatban: erre kell számítani mostantól

Az elmúlt napokban jelentős mennyiségű járatkéséssel és -törléssel kellett számolnia a légi utasoknak Európa-szerte, így Budapesten is. A Budapest Airport ezért a repülőtéren egy-egy dedikált várakozóterületet jelölt ki 2A és 2B terminálokon. Itt az arra jogosult utasok kényelmesen tudnak várakozni, pihenni, a repülőtér üzemeltető szükség esetén ételt és italt oszt, a kisgyermekeseknek pedig bébiételt, pelenkát és törlőkendőt biztosít. A zónákban tartózkodók emellett gyorsabban juthatnak hozzá a járatukat érintő legfrissebb információkhoz. A repülőtér-üzemeltető egyetért a Nemzetgazdasági Minisztériummal abban, hogy a jelenlegi helyzetben gyors lépésekre és minden szereplő együttműködésére szükség van annak érdekében, hogy a légiközlekedés szereplői a lehető legmagasabb minőségű szolgáltatást tudják nyújtani, ellenőrzött módon.

A légiközlekedésben kontinens-szerte tapasztalt járatkésések és járattörlések miatt az utasok gyakran hosszú órákon keresztül a repülőtereken várakoznak. Ez a tendencia Budapesten is tapasztalható, ezért a Budapest Airport – egyetértve a Nemzetgazdasági Minisztérium által megfogalmazott állásponttal – mindent megtesz azért, hogy az utasokat ebben a nehéz helyzetben is a lehető legmagasabb szinten támogassa.

Ennek részeként a repülőtér üzemeltető két, BUD:carezone névre keresztelt segítőpontot alakított ki a tranzitterületen, amelyet szükség esetén további egy egységgel bővít. A légitársaság, a földi kiszolgáló vállalat vagy a Budapest Airport személyzete hangosbemondás útján vagy személyesen tájékoztatja az érintett utasokat arról, ha a segítőpontokat igénybe vehetik.

A zónákban a Budapest Airport a járatkésés miatt várakozó utasoknak folyamatosan információt ad, valamint szükség esetén szendvicset, vizet, a kisgyermekeseknek pedig pelenkát, bébiételt és törlőkendőt is biztosít.

Mindezeken felül a vállalat kényelmesebb, magastámlás székeket, fekvő-ülő ágyakat, telefontöltőket biztosít, továbbá korlátlan wi-fi hozzáférést tesz elérhetővé a repülőtér teljes területén. A helyszínen a napokban kihelyezésre kerülő QR-kód beolvasásával az utasok járatkésésekkel és –törlésekkel kapcsolatos hasznos információkat találnak és a gyakran felmerülő kérdésekre is választ kapnak telefonos elérhetőségekkel. Emellett termináltérkép is segíti majd őket abban, hogy a számukra fontos szolgáltatásokat – például mosdókat, baba-mama szobákat, teraszokat, éttermeket - könnyebben megtalálják.

A zónák a 2B Terminálon a B1-B2 beszállítókapuk előtt, illetve a 2A Terminálon az 1. utasmólón az A17 beszállítókapu előtt találhatóak. A Budapest Airport azt javasolja az utasoknak, hogy amennyiben a légitársaság vagy a földi kiszolgáló vállalat tájékoztatta őket a járatuk késéséről vagy törléséről, és a repülőtér területét nem tudják vagy nem akarják elhagyni, akkor itt várakozzanak, ezzel biztosítva, hogy a járatukat érintő aktuális információkhoz a lehető leghamarabb hozzájussanak. A BUD:carezone-ban a Budapest Airport ügyeletes terminál menedzserei, valamint terminálinformációs munkatársai folyamatosan segítik az utasokat.

Mindenkori prioritásként kezeljük, hogy repülőtér üzemeltetőként akár a felelősségi körünkön túlmutatóan is magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtsunk az utasoknak. Most, amikor sokaknak a járatkésések miatt a repülőtéren kell várakozniuk, a segítőpontok felállításával a lehető leggyorsabban reagáltunk a helyzetre

– mondta Francois Berisot, a Budapest Airport vezérigazgatója. Kiemelte: - "Pozitívan fogadjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium is kiemelt ügyként kezeli a problémát, és a Budapest Airport tulajdonosaiként közösen, gyorsan és hatékonyan tudtunk fellépni a kialakult helyzet orvoslásában."

A Budapest Airport a jelenlegi helyzetben azt tanácsolja az utasoknak, hogy utazásuk szervezésekor a rugalmasan módosítható foglalásokat részesítsék előnyben, érkezzenek időben (legalább a járat indulása előtt 2,5 órával) a repülőtérre, és folyamatosan figyeljék a légitársaságoktól kapott információkat, valamint a repülőtéren a földi kiszolgáló vállalat munkatársainak tájékoztatását.

A kézipoggyászba minden olyan személyes dolgot, egészségügyi felszerelést, gyógyszert (ami a biztonsági ellenőrzésen átvihető) érdemes bepakolni, amire az utasnak szüksége van, illetve nélkülözhetetlen akár egy több órás repülőtéri tartózkodás esetén.

A késések minden légitársaság minden járatát érinthetik, és ez a tendencia akár a nyári utazási szezon végéig, vagyis szeptember 30-ig is elhúzódhat. Az eddigi tapasztalatok alapján a kora hajnali, reggeli és délelőtti járatok nagyobb biztonsággal indulnak el menetrend szerint, ezek esetében nincsenek, vagy csak minimálisak a késések.

Általánosságban elmondható, hogy minél több fordulót teljesít egy járat, annál nagyobb eséllyel gyűjt késést a nap végére. Az időjárás azonban mindig kiszámíthatatlan tényező, így egy nagyobb vihar vagy zivatar a reggeli járatok esetében is okozhat késést.

A légiközlekedés minimum négyszereplős folyamat: a repülőtér, a légitársaságok, a földi kiszolgálók és a légiforgalmi irányítók felelnek az utasok biztonságos repüléséért, az ő hatásköreiket egészítik ki a hatósági szerepkörök. A folyamatban – jogszabályok és szerződések alapján - mindenkinek megvan a maga felelőssége, így a repülőtér üzemeltető és a repülőtéren dolgozó földi kiszolgáló vállalatok hatásköre is szabályozott. A szereplők közösen együttműködve tudnak minden esetben cselekedni, így például egy adott járattal kapcsolatos minden információ esetében az információáramlásnak gördülékenyen kell történnie az összes szereplő között ahhoz, hogy a végén az utasok is időben kapjanak pontos tájékoztatást a járatukkal kapcsolatban.

A járatkésések és járattörlések alkalmával a Budapest Airport a saját felelősségi körébe tartozó teendőket maximálisan ellátja, sokszor hatáskörén is túllépve támogatja a földi kiszolgálók munkáját annak érdekében, hogy az utasokat a nehéz körülmények ellenére is ki tudják szolgálni és a megfelelő információval el tudják látni. Fontos tudni, hogy mivel az utasok a légitársasággal állnak szerződésben, az elsődleges tájékozódási pont a légitársaság, illetve a helyszínen az utasfelvételt és a be- és kiszállítást végző földi kiszolgáló vállalatok munkatársai. Járatkésés illetve -törlés esetén a légitársaság sms-ben és/vagy e-mailben tájékoztatja az utasokat a várható indulásról illetve az esetleges teendőkről. A helyszínen a földi kiszolgáló vállalat munkatársai rendelkeznek a légitársaságtól kapott értesítés alapján az adott járatot érintő legfrissebb információkkal, és ennek megfelelően tájékoztatják az utasokat. A Budapest Airport járatkésés esetén a terminálinformációs feladatokat ellátó kollégákon keresztül folyamatosan támogatja a földi kiszolgálók munkáját, a tőlük kapott információk alapján segít nekik az utasok tájékoztatásában.