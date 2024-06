10 gyönyörű tanösvény Budapest közelében: ezeket akár egy nap alatt is könnyen be lehet járni

Budapest környéke számos lenyűgöző tanösvénnyel várja a természetkedvelőket és kirándulni vágyókat. Ezek a helyszínek nemcsak a táj szépségeit tárják elénk, hanem betekintést nyújtanak a helyi élővilágba és történelmi érdekességekbe is. Íme tíz olyan ösvény, amelyeket akár egy nap alatt is kényelmesen bejárhatunk.

A nyár nemcsak a tegnerpart és a nyaralások, hanem a belföldi kirándulások időszaka is lehet. Talán sokan nem tudják, de Budapest környéke is számos olyan természetközeli kirándulóhelyet kínál, amelyet nemcsak változatos természeti kincsei, hanem könnyű megközelíthetősége és bejárhatósága is vonzó úticéllá tesz. Most összeszedtünk tíz olyan kirándulóhelyet, amely könnyed hétvégi kikapcsolódás lehet a családosok és a túrázás kedvelőinek számára.

1. Dunakeszi Teknős tanösvény

A Dunakeszi-tanösvény a környék egyik legújabb kirándulóhelye, hiszen a tavalyi évben adták át, ám máris rangos szakmai díjakkal büszkélkedhet. A kéthektárnyi területen létrehozott tanösvény egyedülálló lehetőséget nyújt arra, hogy ismeretünket bővítsük a Dunakeszi-tőzegtavak természeti értékeiről, hiszen a helyi különleges ökoszisztémájú tőzeglápot mutatja be.

2. Fóti-Somlyó tanösvény

A Budapesttől mindössze 25 km-re fekvő Fóti-Somlyó tanösvény a helyi élővilág széles tárházát mutatja be. A kék lepkék jelzéseit követve, 2,5 óra alatt bejárható ösvény mesés panorámát kínál a Budai-hegységre és a Pilisre.

3. Róka-hegyi tanösvény

A Róka-hegyi tanösvény Budapest egykori legnagyobb mészkőbányáján vezet végig. A 7 állomásos tanösvény látványos panorámával és a bánya történetével ismerteti meg a látogatókat, ám sok helyen nehéz szakaszokat is tartogat, így inkább rutinos túrázóknak tudjuk jó szívvel ajánlani.

4. Törökmező tanösvény

A Törökmező és a Hegyes-tető között húzódó tanösvény a dél-börzsönyi erdők és rétek világát mutatja be. Érdekes természeti és kultúrtörténeti értékeket fedezhetünk fel itt.

5. Jági tanösvény

A Pilisszentiván határában található, 4,3 km hosszú Jági tanösvény nem tartozik a legrövidebb útvonalak közé, ám egy nap alatt még mindig bejárható. Nem véletlen, hogy hosszúsága ellenére is rendkívül népszerű a túrázók körében, hiszen a békákkal tarkított tó, a tiszta vízű források, a fahidak és változatos erdei ösvények könnyed kikapcsolódást nyújtanak.

6. Budapest, Naplás-tó

Budapest legnagyobb állóvize, a Naplás-tó, amelyet egyesek Budapest Balatonjaként is szoktak emlegetni, a XVI. kerületben található. A tó körül futó tanösvény az erdős, lápos és mocsaras élővilágot mutatja be, ideális helyszín egy hétvégi kiránduláshoz.

7. Veresegyházi Tavak tanösvény

A 4,5 km hosszú tanösvény három tó, a Malom-tó, az Ivacsi-tó és a Pamut-tó körül vezet. Ezek közül talán a Pamut-tó lehet a legérdekesebb, amely körül az ún. trópusi orchideaként becézett növénnyel találkozhatunk. Az útvonal során a különleges orchideafajok mellett édesvízi medúzákat és kacsákat is megfigyelhetik a túrázók.

8. Pilismarót, Miklós-Deák völgyi tavak

A Pilismarót közelében található mesterséges tavak könnyen megközelíthetők, gyerekekkel és babakocsival is. A tavak élőhelyet biztosítanak a vadvilág számos képviselőjének, így remek kirándulóhely gyermekek számára.

9. Kismaros, Királyrét tanösvény

A Hiúz Ház mögül induló tanösvény a Bajdázói-tóig vezet. A 3 km hosszú útvonal mocsári teknősökkel és madárfajokkal ismertet meg, kisebb gyerekekkel is könnyen bejárható.

10. Sas-hegy tanösvény és kiállítás

A Budapest központjában fekvő Sas-hegy tanösvény 850 méteres hossza ellenére rengeteg látnivalót kínál. A természetvédelmi területen barangolva, távoli morajlásként hallatszik csak a város zaja.